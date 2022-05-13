ЦБ ввел валютные послабления для банков до конца года

ЦБ не будет применять меры к кредитным организациям при несоблюдении ими лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот). При этом регулятор будет обращать внимание на наличие достаточной взаимной компенсации позиций: наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%.