ЦБ ввел валютные послабления для банков до конца года
Банк России ввел послабления для банков в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП) в долларах США и евро до 31 декабря 2022 г. Об этом говорится на сайте регулятора.
ЦБ не будет применять меры к кредитным организациям при несоблюдении ими лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот). При этом регулятор будет обращать внимание на наличие достаточной взаимной компенсации позиций: наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%.
Еще одно послабление — несоблюдение лимита совокупной ОВП. Однако обязательным условием тут является, что лимит не должен быть превышен более чем на 15 п. п.
Все это будет применяться к несоблюдениям, возникшим в период с 18 февраля по 31 декабря 2022 г., и при условии, что они не были сделаны с целью получить прибыль от изменения курсов иностранных валют или цен на драгоценные металлы, отмечает ЦБ.
«Указанное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены», — говорится на сайте регулятора.