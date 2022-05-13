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ЦБ ввел валютные послабления для банков до конца года

Ведомости

Банк России ввел послабления для банков в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП) в долларах США и евро до 31 декабря 2022 г. Об этом говорится на сайте регулятора.

ЦБ не будет применять меры к кредитным организациям при несоблюдении ими лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот). При этом регулятор будет обращать внимание на наличие достаточной взаимной компенсации позиций: наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%.

Еще одно послабление — несоблюдение лимита совокупной ОВП. Однако обязательным условием тут является, что лимит не должен быть превышен более чем на 15 п. п.

Все это будет применяться к несоблюдениям, возникшим в период с 18 февраля по 31 декабря 2022 г., и при условии, что они не были сделаны с целью получить прибыль от изменения курсов иностранных валют или цен на драгоценные металлы, отмечает ЦБ.

«Указанное послабление позволит банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены», — говорится на сайте регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных