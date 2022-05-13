Евро впервые за почти пять лет упал ниже 66 рублей
Курс евро к рублю на торгах 13 мая в моменте падал ниже 66 руб., следует из данных Московской биржи. Показатель достиг такого уровня впервые с июня 2017 г. Цена открытия составила 65,97 руб. (+0,72 руб.). Курс доллара на 10:10 мск составил 63,48 руб. (+0,18 руб.). По данным на 10.50 мск, евро стоит — 65,40 руб. (+0,14), доллар — 62,99 (-0,31).
- Индекс Мосбиржи – 2304 (+0,24%).
- Нефть Brent – $108,5 за барр. (+$0,44).
Лидеры роста (3-4%): Петропавловск, «Айс Стим Рус», «ННК-Варьеганнефтегаз», Якутская ТЭК, Мосэнерго. Лидеры падения (2-3%): ИК «Русс-Инвест», «ОР Групп», Южный Кузбасс, «Ренессанс страхование», «Меридиан».
Накануне Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, и он стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций, отмечалось в сообщении агентства. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.