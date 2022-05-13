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Финансы

Евро впервые за почти пять лет упал ниже 66 рублей

Ведомости

Курс евро к рублю на торгах 13 мая в моменте падал ниже 66 руб., следует из данных Московской биржи. Показатель достиг такого уровня впервые с июня 2017 г. Цена открытия составила 65,97 руб. (+0,72 руб.). Курс доллара на 10:10 мск составил 63,48 руб. (+0,18 руб.). По данным на 10.50 мск, евро стоит — 65,40 руб. (+0,14), доллар — 62,99 (-0,31).

  • Индекс Мосбиржи – 2304 (+0,24%).

  • Индекс РТС – 1141 (+0,12%).

    • Нефть Brent – $108,5 за барр. (+$0,44).

    Лидеры роста (3-4%): Петропавловск, «Айс Стим Рус», «ННК-Варьеганнефтегаз», Якутская ТЭК, Мосэнерго. Лидеры падения (2-3%): ИК «Русс-Инвест», «ОР Групп», Южный Кузбасс, «Ренессанс страхование», «Меридиан».

    Накануне Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, и он стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций, отмечалось в сообщении агентства. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.

    Ранее по теме: Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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