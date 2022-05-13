Евро впервые за почти пять лет упал ниже 66 рублей

Накануне Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, и он стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций, отмечалось в сообщении агентства. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.