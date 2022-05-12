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Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

Ведомости

Контроль за движением капитала в России превратил рубль в лучшую валюту в мире в 2022 г., сообщил Bloomberg. Агентство отметило, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, которую агентство отслеживает.

Издание пояснило, что курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. Как пишет агентство, многие операции по обмену рубля прекратились, и стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире российская валюта торгуется по той же цене.

Российский рубль очень хорошо реагирует на принятые меры, учитывая, что Турция и Аргентина, которые принимали подобные решения, не смогли добиться таких результатов: лира и песо достигли новых рекордных минимумов и не смогли восстановиться, пишет Bloomberg.

Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта, после того как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ: спрос на валюту упал, тогда как экспортеры начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки. Перед этим 10 марта курсы доллара и евро достигли своего максимального значения на Мосбирже – 121,5 руб./$ и 132,4 руб./евро. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а евро – до 69,72 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 11 мая составил 67,2 руб. Четыре дня торгов подряд показатель держится преимущественно ниже 70 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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