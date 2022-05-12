Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта, после того как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ: спрос на валюту упал, тогда как экспортеры начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки. Перед этим 10 марта курсы доллара и евро достигли своего максимального значения на Мосбирже – 121,5 руб./$ и 132,4 руб./евро. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а евро – до 69,72 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 11 мая составил 67,2 руб. Четыре дня торгов подряд показатель держится преимущественно ниже 70 руб.