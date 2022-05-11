Трейдерам рекомендовали не опираться на курс рубля Мосбиржи
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала трейдерам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи в качестве основного варианта расчетной ставки для некоторых деривативных контрактов, написал Bloomberg со ссылкой на заявление.
Данная рекомендация не обязательна к исполнению и продиктована тем, что Россия подверглась широкомасштабным санкциям и ввела контроль за движением капитала после начала военной спецоперации на Украине. На текущий момент, по данным Мосбиржи, доллар стоит 69,8 руб., а евро — чуть более 73 руб.
В состав EMTA входят крупные международные банки, такие как Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays, Citigroup Inc. и другие финансовые организации
Запланированное изменение, если не согласовано иное, обновит типовые условия EMTA, которые служат рекомендуемой основой для контрактов на рублевые беспоставочные валютные форварды, валютные опционы и кросс-валютные операции. При этом курс Мосбиржи будет указан как справочный.
До начала военной спецоперации на Украине трейдеры не сомневались в использовании внутреннего курса, так как он почти не отличался от курса на зарубежных площадках, например, лондонской бирже. Однако с введением санкций в отношении России и ее финансового сектора появились опасения, что местный курс завышен из-за контроля за движением капитала и того, что он резко восстановился после глубоких потерь в конце февраля, пишет Bloomberg.
Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта, после того как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ: спрос на валюту упал, тогда как экспортеры начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки. Перед этим 10 марта курсы доллара и евро достигли своего максимального значения на Мосбирже – 121,5 руб./$ и 132,4 руб./евро. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а евро – до 69,72 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний день торгов перед длинными выходными, 6 мая, обе валюты немного отыграли свои позиции: доллар закрылся на отметке в 69,4 руб., а евро – на уровне 73,25 руб.