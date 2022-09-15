Кто будет курировать льготный режим для крупных инвесторов после его перезапуска

Кто будет курировать льготный режим для крупных инвесторов после его перезапускаСоглашения о защите вложений поставят под контроль Минэка, Минфина, ВЭБа и регионов
Крупные инвесторы после полуторагодичной паузы снова смогут заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – этот механизм гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила заключения СЗПК, говорится в сообщении правительства.
Бизнес получил возможность заключать соглашения в октябре 2020 г. после принятия закона о СЗПК. При этом с апреля прошлого года механизм не работает из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска информационной платформы – ГИС «Капиталовложения». Как писали «Ведомости», новые проекты изменений в закон и правила заключения обсуждались в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова с осени прошлого года. Пока механизм был заморожен, в Минэкономразвития сменился куратор реформы – замминистра Андрей Иванов ушел с поста в феврале 2022 г., на его место пришел Мурат Керефов из Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного ГУ ЦБ. Также было расформировано Агентство инвестиционного развития (АНО «АИР»), которое было уполномоченной организацией по сопровождению проектов.