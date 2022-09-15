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Кто будет курировать льготный режим для крупных инвесторов после его перезапуска

Соглашения о защите вложений поставят под контроль Минэка, Минфина, ВЭБа и регионов
Анастасия Бойко
Соглашения о защите и поощрении капиталовложений гарантируют неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру / Евгений Разумный / Ведомости

Крупные инвесторы после полуторагодичной паузы снова смогут заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – этот механизм гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила заключения СЗПК, говорится в сообщении правительства.

Бизнес получил возможность заключать соглашения в октябре 2020 г. после принятия закона о СЗПК. При этом с апреля прошлого года механизм не работает из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска информационной платформы – ГИС «Капиталовложения». Как писали «Ведомости», новые проекты изменений в закон и правила заключения обсуждались в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова с осени прошлого года. Пока механизм был заморожен, в Минэкономразвития сменился куратор реформы – замминистра Андрей Иванов ушел с поста в феврале 2022 г., на его место пришел Мурат Керефов из Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного ГУ ЦБ. Также было расформировано Агентство инвестиционного развития (АНО «АИР»), которое было уполномоченной организацией по сопровождению проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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