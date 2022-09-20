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Власти прогнозируют перестройку экономики в пользу внутреннего рынка к 2030 году

Более 7% выпуска экспортных отраслей заместят IT, производство, строительство и услуги
Антон Козлов Любовь Романова
Рост отраслей, ориентированных на внутренний рынок, связан с тем, что они оказываются практически неуязвимыми для внешних санкций / Валерий Стурит/ТАСС

Правительство ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуре ВВП России с 29,8% в 2021 г. до 22,6% в 2030 г., следует из материалов стратегической сессии по развитию экономики, которая прошла 30 августа в правительстве. Выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, – вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8%, – IT и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга – с 1,6 до 3,2%.

Такое изменение структуры ВВП будет возможно при условии реализации сценария развития экономики «ускоренная адаптация», следует из материалов. Как ранее писали «Ведомости», согласно этому варианту, который для властей является основным, ВВП России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных