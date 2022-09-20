Власти прогнозируют перестройку экономики в пользу внутреннего рынка к 2030 году

Правительство ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуре ВВП России с 29,8% в 2021 г. до 22,6% в 2030 г., следует из материалов стратегической сессии по развитию экономики, которая прошла 30 августа в правительстве. Выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, – вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8%, – IT и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга – с 1,6 до 3,2%.