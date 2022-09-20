Власти прогнозируют перестройку экономики в пользу внутреннего рынка к 2030 году

Власти прогнозируют перестройку экономики в пользу внутреннего рынка к 2030 годуБолее 7% выпуска экспортных отраслей заместят IT, производство, строительство и услуги
Правительство ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуре ВВП России с 29,8% в 2021 г. до 22,6% в 2030 г., следует из материалов стратегической сессии по развитию экономики, которая прошла 30 августа в правительстве. Выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, – вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8%, – IT и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга – с 1,6 до 3,2%.
Такое изменение структуры ВВП будет возможно при условии реализации сценария развития экономики «ускоренная адаптация», следует из материалов. Как ранее писали «Ведомости», согласно этому варианту, который для властей является основным, ВВП России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17%.