Минфин рекомендовал регионам формировать бюджеты на 2023 год «без излишеств»

«Мы сейчас призываем регионы формировать бюджеты на 2023 г. без каких-либо излишеств. Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится», – отметил Горнин. Следующий год, по его словам, будет финансовым испытанием для субъектов. «Им нужно рачительно относиться к этой подушке безопасности и финансировать только те инвестрасходы, которые реально дают экономический эффект, а значит, и новые налоговые поступления», – пояснил первый замминистра.