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Минфин рекомендовал регионам формировать бюджеты на 2023 год «без излишеств»

С особой осторожностью к тратам стоит отнестись субъектам с развитой металлургией и автопромом
Любовь Романова
Все регионы в той или иной мере ощутили влияние текущих макроэкономических условий на доходную и расходную части своих бюджетов / Максим Стулов / Ведомости

Минфин советует регионам не раздувать бюджеты на следующий год и осторожно подходить к тратам накопленной подушки безопасности, сообщил «Ведомостям» первый замминистра финансов Леонид Горнин. Сейчас у большинства субъектов есть значительный объем остатков средств на счетах – в совокупности около 4 трлн руб., напомнил он.

«Мы сейчас призываем регионы формировать бюджеты на 2023 г. без каких-либо излишеств. Накопленная подушка безопасности, безусловно, пригодится», – отметил Горнин. Следующий год, по его словам, будет финансовым испытанием для субъектов. «Им нужно рачительно относиться к этой подушке безопасности и финансировать только те инвестрасходы, которые реально дают экономический эффект, а значит, и новые налоговые поступления», – пояснил первый замминистра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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