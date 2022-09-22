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Почему Минэк улучшил прогноз по ВВП, инфляции и инвестициям на 2022–2023 гг.

По оценкам экспертов, экономику поддерживают промышленность и отсрочка эффектов санкций
Анастасия Бойко Антон Козлов
По словам Решетникова, в основе прогноза социально-экономического развития лежит сценарий продолжения ускоренной адаптации / Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП России в 2022 г.: спад ожидается только на 2,9%. В 2023 г. спад экономики будет меньше – 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год. Такие оценки представил глава Мин­экономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации. В конце августа министерство представило проект прогноза, который предполагал спад экономики в этом году на 4,2%, а в 2023 г. – на 2,7%. В прежней версии министерство ожидало, что в 2024 г. экономика вырастет на 3,7%, в 2025 г. – на 2,6%.

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам прошла 20 сентября, накануне объявления в России частичной мобилизации. На ней были рассмотрены проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. и прогноз социально-экономического развития. Власти запланировали исполнение федерального бюджета с дефицитом на всю предстоящую трехлетку, но с постепенным сокращением: с 2% ВВП в 2023 г. до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, в 2023 г. доходы ожидаются в объеме порядка 26 трлн руб., расходы – 29 трлн руб., т. е. дефицит бюджета должен составить около 3 трлн руб. По словам премьера, покрываться он будет преимущественно за счет заимствований. Прогноз будет рассмотрен 22 сентября за заседании правительства, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка, после этого Минфин внесет прогноз в составе бюджета на ближайшую трехлетку в Госдуму.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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