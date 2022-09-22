Почему Минэк улучшил прогноз по ВВП, инфляции и инвестициям на 2022–2023 гг.

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам прошла 20 сентября, накануне объявления в России частичной мобилизации. На ней были рассмотрены проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. и прогноз социально-экономического развития. Власти запланировали исполнение федерального бюджета с дефицитом на всю предстоящую трехлетку, но с постепенным сокращением: с 2% ВВП в 2023 г. до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, в 2023 г. доходы ожидаются в объеме порядка 26 трлн руб., расходы – 29 трлн руб., т. е. дефицит бюджета должен составить около 3 трлн руб. По словам премьера, покрываться он будет преимущественно за счет заимствований. Прогноз будет рассмотрен 22 сентября за заседании правительства, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка, после этого Минфин внесет прогноз в составе бюджета на ближайшую трехлетку в Госдуму.