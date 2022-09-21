Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по экономике России

Кроме того, Минэк понизил прогноз по инфляции в России в 2022 г. до 12,4% с 13,4%. В 2023 г. министерство ожидает рост цен на 5,5% (оценка без изменений), в 2024 и 2025 гг. – по 4%, заявил Решетников. «После пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%. Это результат реализации плана первоочередных действий, которые запустили процессы адаптации экономики к новым реалиям», – добавил министр. По данным Росстата, годовая инфляция в России в августе текущего года замедлилась до 14,3% после 15,1% в июле. За неделю с 6 по 12 сентября Росстат зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября. Это десятая неделя подряд, когда в стране наблюдается снижение цен.