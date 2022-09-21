Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по экономике России

Минэкономразвития существенно улучшило прогноз по экономике РоссииОценки скорректированы по сравнению с версией, представленной в конце августа
Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2022 г. до 2,9%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации. В следующем году экономика продолжит спад – на 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год, добавил министр. В конце августа министерство представило проект прогноза, в котором спад ВВП в 2022 г. ожидался на уровне 4,2%, а в 2023 г. – на 2,7%. В прежней версии министерство ожидало, что в 2024 г. экономика вырастет на 3,7%, в 2025 г. – на 2,6%.
Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам прошла 20 сентября, накануне объявления в России частичной мобилизации. На ней был рассмотрен проект федерального бюджета на 2023-2025 гг. и прогноз социально-экономического развития. Власти запланировали исполнение федерального бюджета с дефицитом на всю предстоящую трехлетку, но с постепенным сокращением: с 2% ВВП в 2023 г. до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% ВВП в 2025 г. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, в следующем году доходы ожидаются в объеме порядка 26 трлн руб., расходы – 29 трлн руб., таким образом, дефицит бюджета должен составить около 3 трлн руб. По словам премьера, покрываться он будет преимущественно за счет заимствований.
«Этот подход даст нам возможность не тратить средства фонда национального благосостояния (ФНБ) и обеспечить приемлемый уровень государственного долга», – указал Мишустин. На момент публикации материала на сайте правительства не было информации, что проект бюджета и прогноз одобрены на правкомиссии во вторник.
По словам Решетникова, в основе прогноза социально-экономического развития лежит сценарий продолжения ускоренной адаптации. Спад экономики в 2023 г. будет преимущественно из-за эффекта высокой базы I квартала этого года, а также снижения чистого экспорта, добавил министр. В 2024-2025 гг. ВВП будет расти за счет роста внутреннего спроса – и потребительского, и инвестиционного, указал Решетников. Нижняя точка спада экономики России, по словам главы Минэкономразвития, будет пройдена в IV квартале 2022 г. Ранее «Ведомости» писали, что сценарий «ускоренная адаптация» предполагает структурную перестройку экономики с выходом на рост ВВП к 2030 г. на 17% по сравнению с уровнем 2021 г.
Кроме того, Минэк понизил прогноз по инфляции в России в 2022 г. до 12,4% с 13,4%. В 2023 г. министерство ожидает рост цен на 5,5% (оценка без изменений), в 2024 и 2025 гг. – по 4%, заявил Решетников. «После пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%. Это результат реализации плана первоочередных действий, которые запустили процессы адаптации экономики к новым реалиям», – добавил министр. По данным Росстата, годовая инфляция в России в августе текущего года замедлилась до 14,3% после 15,1% в июле. За неделю с 6 по 12 сентября Росстат зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября. Это десятая неделя подряд, когда в стране наблюдается снижение цен.
Также Минэк улучшил оценки по спаду реальных располагаемых доходов населения, следует из фрагмента прогноза, представленного пресс-службой министерства. Согласно документу, в 2022 г. показатель сократится на 2% вместо спада на 2,8%, который ожидался ранее. В 2023 г. доходы населения вырастут на 2% (прежняя оценка – рост на 1,2%), в 2024 г. – на 3,1% (3,5%), в 2025 г. – на 2,8% (2%). Снижение реальных зарплат, по оценкам министерства, будет сопоставимо. Они сократятся в 2022 г. на 2%, но уже в 2023 г. – вырастут на 2,6%, в 2024 г. – на 2,9%, в 2025 г. – на 2,8%.
Безработица на конец года будет на уровне до 4,5%, сказал Решетников на правчасе. В мае–июле, по данным Росстата, она составила рекордно низкие 3,9%. Согласно прогнозу, в целом за этот год безработица будет на уровне 4,2%. Ранее министерство ожидало, что в 2022 г. она составит 4,8%. В 2023 г. безработица вырастет до 4,4%, а затем будет снижаться до 4,3% в 2024 г. и 4,1% в 2025 г.
Курс, нефть, инвестиции
С учетом замедления глобального роста мировой экономики заложено умеренное снижение цен на нефть – с $70 за барр. в 2023 г. до $65 в 2025 г., отметил министр. В этом году, согласно документу, среднегодовая цена Urals будет на уровне $80 за барр.
Также ожидается ослабление курса рубля относительно текущих значений, подчеркнул министр. При этом «реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет», добавил он. По словам Решетникова, для курса остаются высокие риски, связанные в том числе с неопределенностью в мировой экономике. Во фрагменте прогноза, который распространил представитель министерства, не указан средний курс рубля за указанный период.
Экспорт в следующем году замедлит снижение в реальном выражении и в 2024-2025 гг. вернется к росту, отметил министр: главным образом за счет ненефтегазового экспорта. «Также мы учитываем планы Министерства энергетики по переориентации нефтегазового экспорта в нейтральные страны», – указал Решетников.
Министерство существенно пересмотрело прогноз по динамике инвестиций в основной капитал. Согласно новому прогнозу, капвложения сократятся в этом году на 2% (вместо 10,8%), в 2023 г. – на 1% (вместо 4,9%). Затем инвестиции, по оценкам министерства, перейдут к росту: на 3,9% и 3,7% в 2024 и 2025 гг. соответственно.
Оборот розничной торговли, который тесно связан с потребительским спросом, в 2022 г. упадет на 6,1%, а затем будет расти темпом около 3%.