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Минфин сможет направить на закупки валюты 900 млрд в следующем году

Это максимально допустимая бюджетной конструкцией сумма интервенций
Любовь Романова
Емкости юаня на Мосбирже уже достаточно для проведения интервенций на 100–150 млрд руб. в месяц / Максим Стулов / Ведомости

Минфин может в следующем году направить на закупки валюты почти 1 трлн руб. Согласно проекту Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики (документ есть у «Ведомостей»), ведомство ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 г. в объеме 939 млрд руб. Как уточнил близкий к правительству источник, эта сумма в теории может быть направлена на закупки валюты для ослабления рубля в рамках бюджетного правила, которое планируется перезапустить со следующего года, хотя и не во всей его полноте. «Бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность [возобновить интервенции] есть, в том числе в переходный период», – уточнил источник.

Впрочем, по его словам, на практике вряд ли весь объем сверхдоходов будет использован для закупок валюты.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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