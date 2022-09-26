Минфин сможет направить на закупки валюты 900 млрд в следующем году

Минфин может в следующем году направить на закупки валюты почти 1 трлн руб. Согласно проекту Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики (документ есть у «Ведомостей»), ведомство ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 г. в объеме 939 млрд руб. Как уточнил близкий к правительству источник, эта сумма в теории может быть направлена на закупки валюты для ослабления рубля в рамках бюджетного правила, которое планируется перезапустить со следующего года, хотя и не во всей его полноте. «Бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность [возобновить интервенции] есть, в том числе в переходный период», – уточнил источник.