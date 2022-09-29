Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

В открытой части российского бюджета на 2023 год осталось 77% расходов

Относительно действующего закона закрытые траты вырастут на 2,7 трлн рублей
Любовь Романова Антон Козлов
Самое крупное направление расходов бюджета в следующем году – социальная политика / Григорий Сысоев / РИА Новости

Расходы федерального бюджета по закрытым – секретным и сверхсекретным статьям – в 2023 г. составят около 6,5 трлн руб., или 23% от общей суммы трат, подсчитали «Ведомости» на основе материалов, включенных в пакет документов к проекту казны на 2023 –2025 гг. Согласно закону о бюджете на нынешнюю трехлетку, в 2023 г. закрытые расходы должны были составить 3,8 трлн руб., или 15,2% от общей суммы. Таким образом, относительно действующего закона они вырастут на 2,7 трлн руб. В 2022 г. законом предполагалось, что они составят 4 трлн, или 17% от общего объема.

Общая сумма запланированных расходов на 2023 г. – 29,1 трлн, следует из проекта бюджета на следующую трехлетку. При этом детализировано из них лишь 22,5 трлн, т. е. почти 77%. Согласно утвержденному бюджету на 2022–2024 гг., траты в этом году должны были составить 23,7 трлн руб., из них открытые – 19,7 трлн, или 17%. Впрочем, фактический уровень секретных расходов, по всей видимости, окажется гораздо выше по итогам года, по крайней мере в номинальном выражении. По сравнению с утвержденными в законе значениями траты бюджета этого года увеличатся до 29 трлн руб. Как сообщала Счетная палата в своем обзоре, в первой половине 2022 г. доля фактически исполненных расходов федерального бюджета по закрытым статьям составила 18,6%. На открытые статьи бюджета пришлось 10,3 трлн руб. из 12,7 трлн.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных