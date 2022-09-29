В открытой части российского бюджета на 2023 год осталось 77% расходов

В открытой части российского бюджета на 2023 год осталось 77% расходовОтносительно действующего закона закрытые траты вырастут на 2,7 трлн рублей
Расходы федерального бюджета по закрытым – секретным и сверхсекретным статьям – в 2023 г. составят около 6,5 трлн руб., или 23% от общей суммы трат, подсчитали «Ведомости» на основе материалов, включенных в пакет документов к проекту казны на 2023 –2025 гг. Согласно закону о бюджете на нынешнюю трехлетку, в 2023 г. закрытые расходы должны были составить 3,8 трлн руб., или 15,2% от общей суммы. Таким образом, относительно действующего закона они вырастут на 2,7 трлн руб. В 2022 г. законом предполагалось, что они составят 4 трлн, или 17% от общего объема.
Общая сумма запланированных расходов на 2023 г. – 29,1 трлн, следует из проекта бюджета на следующую трехлетку. При этом детализировано из них лишь 22,5 трлн, т. е. почти 77%. Согласно утвержденному бюджету на 2022–2024 гг., траты в этом году должны были составить 23,7 трлн руб., из них открытые – 19,7 трлн, или 17%. Впрочем, фактический уровень секретных расходов, по всей видимости, окажется гораздо выше по итогам года, по крайней мере в номинальном выражении. По сравнению с утвержденными в законе значениями траты бюджета этого года увеличатся до 29 трлн руб. Как сообщала Счетная палата в своем обзоре, в первой половине 2022 г. доля фактически исполненных расходов федерального бюджета по закрытым статьям составила 18,6%. На открытые статьи бюджета пришлось 10,3 трлн руб. из 12,7 трлн.