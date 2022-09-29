Переориентировать на восток 50 млрд куб. м газа и локализовать 90% авиастроения: как власти хотят адаптировать экономику

Переориентировать на восток 50 млрд куб. м газа и локализовать 90% авиастроения: как власти хотят адаптировать экономикуРешетников представил в Госдуме план развития экономики, «Ведомости» узнали подробности
Власти планируют адаптировать к новой реальности экономику в ускоренном порядке. Для этого они определили 12 системных решений, среди которых переориентация грузопотоков с запада на восток и повышенная локализация. Эксперты считают цели в целом достижимыми
Правительство определило 12 приоритетов экономической политики на 2022–2025 гг. – направления в ходе выступления в Госдуме представил министр экономического развития Максим Решетников («Ведомости» следили за трансляцией). Согласно его презентации, в перечень вошли следующие пункты:
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