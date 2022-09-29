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Переориентировать на восток 50 млрд куб. м газа и локализовать 90% авиастроения: как власти хотят адаптировать экономику

Решетников представил в Госдуме план развития экономики, «Ведомости» узнали подробности
Антон Козлов
Сценарий ускоренной адаптации экономики глава Минэка Максим Решетников (слева на фото) подготовил на основе серии отраслевых стратсессий под руководством премьер-министра Михаила Мишустина (справа на фото) / Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти планируют адаптировать к новой реальности экономику в ускоренном порядке. Для этого они определили 12 системных решений, среди которых переориентация грузопотоков с запада на восток и повышенная локализация. Эксперты считают цели в целом достижимыми

Правительство определило 12 приоритетов экономической политики на 2022–2025 гг. – направления в ходе выступления в Госдуме представил министр экономического развития Максим Решетников («Ведомости» следили за трансляцией). Согласно его презентации, в перечень вошли следующие пункты:

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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