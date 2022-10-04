Правительство разрабатывает комплекс мер для поддержки бизнесменов при мобилизации

Правительство разрабатывает комплекс мер для поддержки бизнесменов при мобилизацииСреди инициатив – заморозка выплат по аренде и упрощенная передача дел призванного предпринимателя
Правительство планирует поддержать малый и средний бизнес во время объявленной 21 сентября президентом частичной мобилизации.
Соответствующие поручения даны ряду ведомств по итогам совещания у первого зампреда правительства Андрея Белоусова 28 сентября, с копией протокола совещания ознакомились «Ведомости». Поблажки, которые предлагает дать бизнесу Белый дом, касаются разных аспектов работы предпринимателей в «текущих условиях».
В частности, Минобороны дано поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, предложив соответствующие поправки в закон. Сейчас военнослужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.
Также ведомство должно регламентировать предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации – с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат. Согласно копии протокола, это позволит «завершить все необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью».