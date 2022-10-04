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Правительство разрабатывает комплекс мер для поддержки бизнесменов при мобилизации

Среди инициатив – заморозка выплат по аренде и упрощенная передача дел призванного предпринимателя
Екатерина Каляпина Валерия Мишина
Андрей Белоусов полагает, что бизнесу потребуются дополнительные меры поддержки «в текущей ситуации» / Сергей Савостьянов / ТАСС

Правительство планирует поддержать малый и средний бизнес во время объявленной 21 сентября президентом частичной мобилизации.

Соответствующие поручения даны ряду ведомств по итогам совещания у первого зампреда правительства Андрея Белоусова 28 сентября, с копией протокола совещания ознакомились «Ведомости». Поблажки, которые предлагает дать бизнесу Белый дом, касаются разных аспектов работы предпринимателей в «текущих условиях».

В частности, Минобороны дано поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, предложив соответствующие поправки в закон. Сейчас военнослужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

Также ведомство должно регламентировать предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации – с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат. Согласно копии протокола, это позволит «завершить все необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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