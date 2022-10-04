Правительство разрабатывает комплекс мер для поддержки бизнесменов при мобилизации

Также ведомство должно регламентировать предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации – с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат. Согласно копии протокола, это позволит «завершить все необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью».