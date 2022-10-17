Счетная палата назвала излишне оптимистичным прогноз Минэка по инфляции в 2022 году

Счетная палата назвала излишне оптимистичным прогноз Минэка по инфляции в 2022 годуОценку роста цен на следующий год аудиторы также считают заниженной
Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России по итогам текущего года в 12,4% является излишне оптимистичным, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.
Прогноз Минэка предполагает, что после ценового шока весной (к 6 мая годовая инфляция достигла 17,8%) на фоне ослабления курса рубля и сокращения потребительского спроса по итогам 2022 г. инфляция замедлится до 12,4%, напоминает Счетная палата.
Однако, по мнению аудиторов, эта оценка представляется излишне оптимистичной. С учетом текущей инфляции для достижения прогнозного показателя цены в октябре–декабре должны расти темпами не выше 0,6–0,7% в месяц, оценивает Счетная палата. С учетом планируемой с 1 декабря 2022 г. индексации тарифов на услуги ЖКХ на 8,5–9% (которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 процентного пункта в декабре) и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски недостижения прогнозного показателя инфляции, считает контрольное ведомство.
Прогноз инфляции на 2023 г. – 5,5% – также представляется заниженным на фоне роста мировых цен, наращивания импорта, ослабления курса рубля и ожидаемого восстановления доходов, добавляют аудиторы. Выход на целевой уровень – 4% – в базовом варианте ожидается уже в 2024 г. При этом замедление роста потребительских цен, согласно прогнозу, будет сопровождаться продолжением «восстановления потребительской активности, умеренного ослабления рубля, а также удорожания потребительского импорта из-за повышенной мировой инфляции и дополнительных транспортно-логистических издержек импортеров», напоминает Счетная палата. «Требует дополнительного пояснения столь резкое замедление роста цен при растущем спросе и ослаблении курса рубля, заложенных в прогнозе», – указало ведомство.
Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 г. составит 11–13%, а в 2023 г. – замедлится до 5–7%.
По данным Росстата, на неделе с 4 по 10 октября инфляция составила 0,03% после 0,07% и 0,08% в предыдущие две недели. До этого на протяжении 11 недель подряд наблюдалась дефляция. В годовом выражении на 10 октября инфляция замедлилась до 13,36% с 13,49% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития.
Весной оценки ведомств и экспертов по инфляции в текущем году были гораздо выше. Так, апрельский прогноз ЦБ предполагал инфляцию по итогам года в диапазоне 18–23%. Опрошенные регулятором аналитики ожидали ее на уровне 22%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совфеде 13 апреля говорил, что рост цен в России по итогам года может ускориться до 17–20%. Согласно прогнозу Минэка, представленному в мае, инфляция ожидалась на уровне 17,5%.