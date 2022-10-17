Счетная палата назвала излишне оптимистичным прогноз Минэка по инфляции в 2022 году

Однако, по мнению аудиторов, эта оценка представляется излишне оптимистичной. С учетом текущей инфляции для достижения прогнозного показателя цены в октябре–декабре должны расти темпами не выше 0,6–0,7% в месяц, оценивает Счетная палата. С учетом планируемой с 1 декабря 2022 г. индексации тарифов на услуги ЖКХ на 8,5–9% (которая обеспечит дополнительно к инфляции не менее 0,5 процентного пункта в декабре) и принимая во внимание сезонное ускорение инфляции к концу года, имеются риски недостижения прогнозного показателя инфляции, считает контрольное ведомство.