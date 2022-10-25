Бизнес в Донбассе и Запорожской и Херсонской областях сближается с Россией

Все юрлица, включенные в соответствующие реестры, должны будут привести свои учредительные документы в соответствие российскому законодательству. При этом для бизнеса, действующего на территориях ДНР и ЛНР, срок установлен до 31 декабря 2023 г., на территориях Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 г. Организации, которые не сделают этого, будут исключены из ЕГРЮЛа. Если компании не были зарегистрированы в реестрах до присоединения регионов к России, а начали работу сейчас, то должны будут подать заявление о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ либо зарегистрироваться как филиалы или представительства иностранных организаций. Сделать это будет необходимо на территориях ДНР и ЛНР до 30 июня 2023 г., в Запорожской и Херсонской областях – до 31 декабря 2023 г.