Бизнес в Донбассе и Запорожской и Херсонской областях сближается с Россией

Бизнес в Донбассе и Запорожской и Херсонской областях сближается с РоссиейВ Госдуму внесены поправки, регулирующие переход юрлиц на российское законодательство
Главы комитетов по госстроительству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента поправки к Гражданскому кодексу (ГК), которые регулируют деятельность бизнеса на территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно им, ФНС до 31 декабря 2022 г. должна будет внести сведения о местных юрлицах и предпринимателях в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на основании реестров, которые прежде велись в регионах. «Предложенный порядок позволит оперативно и без финансовых затрат осуществить включение указанных юридических лиц в правовую систему и юрисдикцию РФ», – отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Все юрлица, включенные в соответствующие реестры, должны будут привести свои учредительные документы в соответствие российскому законодательству. При этом для бизнеса, действующего на территориях ДНР и ЛНР, срок установлен до 31 декабря 2023 г., на территориях Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 г. Организации, которые не сделают этого, будут исключены из ЕГРЮЛа. Если компании не были зарегистрированы в реестрах до присоединения регионов к России, а начали работу сейчас, то должны будут подать заявление о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ либо зарегистрироваться как филиалы или представительства иностранных организаций. Сделать это будет необходимо на территориях ДНР и ЛНР до 30 июня 2023 г., в Запорожской и Херсонской областях – до 31 декабря 2023 г.
Индивидуальные предприниматели смогут вести деятельность без перерегистрации до 30 июня 2023 г. Затем им придется зарегистрироваться по российским законам. Также поправки предполагают, что все договоры, заключенные до образования в составе России новых субъектов, сохранят силу. В части отношений, возникших из односторонних сделок, «гражданское законодательство применяется к правам и обязанностям, возникшим со дня принятия» субъектов в состав России. «Указанные правила обеспечат участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на названных территориях, в российском гражданском обороте и исполнение ими обязанностей по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды РФ», – отмечают авторы.
Вопросы по внесению изменений в реестры и регистрации закреплены в действующем законодательстве РФ, сказал «Ведомостям» Клишас. «До указанных в законопроекте сроков можно будет пройти данные процедуры как лично, так и онлайн – посредством использования специального сервиса ФНС России», – пояснил он. Сенатор также напомнил, что в действующем российском законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконное предпринимательство – это коснется и тех компаний, которые в установленные сроки не зарегистрируются в качестве филиала или представительства иностранного юрлица.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству Даниил Бессарабов рассказал «Ведомостям» о различиях предлагаемого законодателями процесса интеграции бизнеса с подходом, примененным в Крыму в 2014 г.: «Тогда от местных предпринимателей было достаточно заявления о включении в ЕГРЮЛ. Обязательно требовалось заявление юрлица, к этому моменту они должны были уже привести свои документы в соответствие с законодательством РФ». Сейчас применяется иной подход из-за необходимости быстрее интегрировать их в российское правовое поле, говорит депутат. «Включаем их практически автоматически в ЕГРЮЛ по трем позициям (правовая форма, местонахождение и руководитель) – даже по той правовой форме, которая есть у них», – говорит депутат.
Сами по себе поправки в ГК не вносят дополнительные меры ответственности, но вносят правовую определенность и приводят под один знаменатель деятельность юридических лиц, находящихся на территориях, говорит адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.
Старший юрист Tomashevskaya & Partners Светлана Емельянова напомнила, что ведение бизнеса без регистрации попадает в понятие незаконной предпринимательской деятельности по ст. 14.1 КоАПа и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 руб. «Без регистрации в ЕГРЮЛе не получится оформить разрешения или лицензии для лицензируемых видов деятельности – например, перевозки пассажиров, образовательной деятельности, медицинской деятельности и др.», – добавила юрист. Осуществление таких видов деятельности без необходимого разрешения влечет за собой уже более существенные штрафы – от 40 000 до 50 000 руб. с возможной конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья.
В подготовке статьи участвовали Евгения Дубровина и Дарья Мосолкина