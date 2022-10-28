Жители новых регионов начнут получать пенсии в отделениях Соцфонда с января

Доходы и расходы объединенного Фонда пенсионного и социального страхования будут более чем на 20% выше, чем совокупный объем доходов и расходов бюджетов Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 г., отмечал Пудов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «Интерфаксу»). Расходы бюджета фонда определены в объеме 13,5 трлн руб. на 2023 г. – это на 22%, или на 2,4 трлн руб., больше совокупных расходов ПФР и ФСС на 2022 г. В 2024–2025 гг. заложено расходов на 14,3 трлн и почти 15 трлн руб. соответственно. Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального в бюджет объединенного Фонда пенсионного и социального страхования в 2023 г. составит 5 трлн руб., в 2024 г. – 5,1 трлн руб., в 2025 г. – 5,4 трлн руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023–2025 гг.