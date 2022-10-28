Жители новых регионов начнут получать пенсии в отделениях Соцфонда с января

Жители новых регионов начнут получать пенсии в отделениях Соцфонда с январяМинтруд готовит аналогичный крымскому механизм назначения выплат
С 1 января 2023 г. на новых территориях откроются отделения объединенного Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд), чтобы обеспечить жителям новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – выплаты пенсий и социальных пособий. Об этом «Ведомостям» сообщил высокопоставленный федеральный чиновник. Информацию подтвердил другой источник, близкий к правительству.
Сведения о гражданах, проживающих в этих регионах, будут автоматически передаваться в федеральную информационную систему, т. е. выплаты начнут производиться в беззаявительном порядке – автоматически, отметил собеседник. По его словам, Минтруд готовит законопроект о гармонизации пенсионного и социального обеспечения на присоединенных территориях, который определит порядок и размер выплат. Механизм назначения пенсий будет аналогичным крымскому опыту, добавил собеседник. Размер и порядок назначения выплат в целом будут определяться так же, как и в России: с учетом стажа, пенсионных баллов и т. д.
О подготовке такого законопроекта известно еще двум источникам, близким к правительству.
В федеральном бюджете зарезервированы средства для выполнения социальных обязательств на новых территориях, заявил 27 октября замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе заседания Госдумы. Представитель Минфина подтвердил «Ведомостям», что «в законопроекте о федеральном бюджете на 2023–2025 гг. предусмотрены средства на социальную поддержку граждан, а также на восстановление жизнедеятельности и инфраструктуры в новых регионах». С момента принятия новых субъектов в состав России и до 1 января 2026 г. на территории новых субъектов действует переходный период, в течение которого будут урегулированы вопросы интеграции «новых регионов» в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны, в систему органов государственной власти, добавил собеседник.
Доходы и расходы объединенного Фонда пенсионного и социального страхования будут более чем на 20% выше, чем совокупный объем доходов и расходов бюджетов Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 г., отмечал Пудов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «Интерфаксу»). Расходы бюджета фонда определены в объеме 13,5 трлн руб. на 2023 г. – это на 22%, или на 2,4 трлн руб., больше совокупных расходов ПФР и ФСС на 2022 г. В 2024–2025 гг. заложено расходов на 14,3 трлн и почти 15 трлн руб. соответственно. Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального в бюджет объединенного Фонда пенсионного и социального страхования в 2023 г. составит 5 трлн руб., в 2024 г. – 5,1 трлн руб., в 2025 г. – 5,4 трлн руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023–2025 гг.
При этом, согласно проекту бюджета Соцфонда, численность пенсионеров за 2023 г. сократится на 868 000 до 41,2 млн человек, а к 2024 г. составит 40,7 млн человек. Таким образом, бюджет фонда не учитывает численность пенсионеров новых территорий.
Ранее «Ведомости» писали, что расходы федерального бюджета по закрытым – секретным и сверхсекретным статьям – в 2023 г. составят около 6,5 трлн руб., или 23% от общей суммы трат. Общая сумма запланированных расходов на 2023 г. – 29,1 трлн руб., при этом детализировано из них лишь 22,5 трлн руб.
В законопроекте о бюджете учтены социальные выплаты на территории новых субъектов, но в полном объеме не учтены изменения в связи с их присоединением, поэтому необходима корректировка таких расходов, говорится в заключении Финансового университета при правительстве на проект бюджета. Более 77% запланированных в законопроекте расходов федерального бюджета на 2023 г. по разделу «Социальная политика» приходится на межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам и региональным бюджетам, через которые преимущественно осуществляются основные социальные выплаты и другие социальные обязательства, отмечают эксперты Финуниверситета. Более 47% расходов по этому разделу приходится на развитие пенсионной системы, говорится в заключении, траты на эти цели в абсолютном выражении увеличиваются почти на 350 млрд руб. – с 3,16 трлн руб. в 2022 г. до 3,5 трлн руб. в 2023 г.
«Ведомости» направили запрос в Минтруд.
Крымский опыт
Если вспоминать Крым, то, во-первых, должны быть приняты все нормативно-правовые документы, которые распространяют социальные права на жителей новых территорий, отмечает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова.
Это означает, что людям, которые имеют советский стаж, нужно собрать эти данные, добавляет эксперт. «Дальше начинается непростая процедура – попытка получить данные о стаже из местных пенсионных фондов, а если они их не передают, то назначается экспертиза каждого отдельного случая и проверяется информация по определенной схеме», – поясняет Овчарова. При этом в случае Крыма не было процесса уничтожения документов, сейчас же точно будет сюжет утраты имеющихся пенсионных дел и информации с места работы из-за разрушений, подчеркивает эксперт.
Если пенсии уже выплачивались в рамках другого государства, то нужен их пересчет в рублевом эквиваленте, но не менее размера прожиточного минимума. «Это сделать легко, потому что у людей есть хотя бы один подтверждающий документ о размере пенсий – выписка из банка», – добавляет Овчарова. Самый сложный процесс – это учесть украинский стаж, для этого должны использоваться скоринговые модели для начисления средних пенсий, указывает эксперт.
Расходы на выплаты
До того момента, пока у Минфина не возникли законные основания для формирования такого рода расходов, технически включить их в проект закона о бюджете было практически невозможно, отмечает директор Института народного прогнозирования РАН Александр Широв, до самого последнего момента даже конфигурация количества регионов, которое могло войти в состав России, колебалась. Примерные расходы на пенсии при грубом расчете могут составить от 200 млрд до 300 млрд руб., полагает эксперт. Эта цифра учитывает, что на этих территориях проживает от 5 млн до 7 млн человек, треть из которых – пенсионеры.
Минфин мог скорректировать расходную часть бюджетных проектировок в ходе доработки документа, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Социальное обеспечение подразумевает не только выплаты пенсий и семейных пособий, но и финансирование зарплат работников бюджетной сферы, часть расходных обязательств связана с беженцами, добавляет он.
Широв сомневается, что в бюджете учтен весь необходимый объем социальной поддержки. По его словам, данные о количестве пенсионеров и людей, которые нуждаются в социальной поддержке, уже могут быть в распоряжении властей, как и примерная оценка необходимых средств. «Но тут вопрос не только в социальных трансфертах. Там также есть работники, которые получают зарплаты за счет бюджета – в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности. Тут тоже работа ведется, но в сжатые сроки завершить ее вряд ли возможно», – полагает он. Когда информация о численности пенсионеров и работников бюджетной сферы будет детализирована, расходы бюджета можно скорректировать, полагает Широв.
У Минфина есть общее представление о численности пенсионеров, а конкретизация и детализация будут производиться посредством информсистем регионов, согласен Сафонов. Средства на непредвиденные расходы есть в резервном фонде правительства, но, чтобы их потратить и отразить в соответствующих расходных статьях бюджета, нужно время, полагает Сафонов, это может быть учтено в поправках ко второму чтению.