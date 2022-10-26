Минстрой предложил особый порядок формирования бюджетов четырех новых регионов

Минстрой предложил особый порядок формирования бюджетов четырех новых регионовМеханизм предлагается внедрить до 2026 года
Четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – смогут получать дотации на покрытие дефицита бюджетов на основе отдельных поручений президента и премьер-министра. Проекты бюджетов этих регионов будет утверждать министерство строительства и ЖКХ. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минстроем. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Минстрой назначен ответственным ведомством по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития четырех новых регионов, следует из пояснительной записки к проекту постановления. В связи с этим предложения о предоставлении дотаций, а также проект бюджета этих регионов будет готовить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, следует из документа.
Министерство предлагает следующий механизм предоставлении дотаций на переходный период до 2026 г. Минстрой заключает соглашение с высшим исполнительным органом или высшим должностным лицом субъекта (либо временно исполняющим обязанности). Затем руководство региона направляет на согласование в Минстрой проект закона о бюджете субъекта на очередной год и плановый период, а также при необходимости проект поправок в утвержденный финансовый план региона. После этого Минстрой вносит проекты актов о предоставлении дотаций в правительство.
Для получения дотации у субъекта должна отсутствовать по состоянию на первое число каждого месяца просроченная кредиторская задолженность по зарплатам бюджетников и обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно документу, дотацию можно использовать в соответствии с требованиями, предусмотренными соглашением. За невыполнение обязательств субъектом, получающим дотацию, предлагается установить меры дисциплинарной ответственности для должностных лиц органов государственной власти этого региона.
Согласно Бюджетному кодексу, распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации занимается Минфин в соответствии с утвержденной методикой. Сумма дотаций регионам определяется по специальной формуле, которая зависит от уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта, индекса налогового потенциала субъекта и индекса его бюджетных расходов. Проведение расчетов возможно до 20 августа, затем Минфин включает утвержденный объем средств в проекте федерального бюджета.
В конце мая курирующий Донбасс первый замруководителя администрации Сергей Кириенко говорил, что российские регионы по решению президента Владимира Путина «возьмут шефство над районами, муниципалитетами» ДНР и ЛНР. Тогда Кириенко не уточнял, за счет каких средств будет идти восстановление Донбасса. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий по линии правительства восстановление Донбасса, в августе говорил, что средства идут не в ущерб финансированию программ развития российских регионов.
Некоторые субъекты уже предусмотрели в своих бюджетах средства на восстановление Донбасса. Заксобрание Пермского края приняло поправки, по которым непрограммные расходы края на 2022 г. увеличиваются на 500 млн руб. для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР. СМИ Ленинградской области сообщали, что регион выделил из средств регионального бюджета 2022 г. 726 млн руб. на восстановление инфраструктуры в городе Енакиево в ДНР. Летом заксобрание пограничной Ростовской области приняло закон об областном бюджете, в котором предусмотрено получение трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи и вакцинацией граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, прибывших в РФ в массовом порядке, – на это было выделено 257 млн руб.
Инициативу направлять на восстановление новых регионов ежегодно более 1 трлн руб. в 2023-2025 гг. выдвинула ранее Общественная палата (ОП) в заключении на проект федерального бюджета, писали «Ведомости». Причем палата предлагала «упаковать» это финансирование в нацпроект.
Новый нацпроект позволит обеспечить всесторонний – государственный, ведомственный и общественный – контроль за ходом реализации мероприятий, призванных обеспечить рабочими местами, жильем, объектами социальной и производственной инфраструктуры жителей соответствующих регионов, поясняла ОП в заключении.
Любые подсчеты на данный момент носят оценочный характер, было бы неправильно говорить о точных расходных обязательствах бюджета на новые регионы до завершения СВО, пояснял «Ведомостям» член комиссии ОП по территориальному развитию и местному самоуправлению Илья Зотов. По его мнению, было бы справедливо, если бы за все процессы восстановления взялся Минстрой с последующей передачей задач по использованию объектов в другие ведомства по функционалу.