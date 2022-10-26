Минстрой предложил особый порядок формирования бюджетов четырех новых регионов

Некоторые субъекты уже предусмотрели в своих бюджетах средства на восстановление Донбасса. Заксобрание Пермского края приняло поправки, по которым непрограммные расходы края на 2022 г. увеличиваются на 500 млн руб. для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР. СМИ Ленинградской области сообщали, что регион выделил из средств регионального бюджета 2022 г. 726 млн руб. на восстановление инфраструктуры в городе Енакиево в ДНР. Летом заксобрание пограничной Ростовской области приняло закон об областном бюджете, в котором предусмотрено получение трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи и вакцинацией граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, прибывших в РФ в массовом порядке, – на это было выделено 257 млн руб.