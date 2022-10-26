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Общественная палата предложила создать нацпроект по развитию новых регионов

На его финансирование в 2023 году предлагается направить 1 трлн рублей
Любовь Романова Анастасия Майер
На восстановление территорий действительно потребуется серьезный объем средств, но о масштабных восстановительных работах говорить сейчас сложно / РИА Новости

Общественная палата (ОП) предложила разработать национальный проект, который обеспечит восстановление и развитие жилищного фонда, социальной, промышленной, транспортной и логистической инфраструктуры новых субъектов России, следует из ее заключения на проект федерального бюджета на ближайшие три года, с которым ознакомились «Ведомости». На его финансирование предлагается выделить из бюджета 1 трлн руб. в 2023 г. и по 1,2 трлн руб. в 2024 и 2025 гг.

Новый нацпроект позволит обеспечить всесторонний – государственный, ведомственный и общественный – контроль за ходом реализации мероприятий, призванных обеспечить рабочими местами, жильем, объектами социальной и производственной инфраструктуры жителей соответствующих регионов, поясняет ОП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных