Общественная палата предложила создать нацпроект по развитию новых регионов

Общественная палата (ОП) предложила разработать национальный проект, который обеспечит восстановление и развитие жилищного фонда, социальной, промышленной, транспортной и логистической инфраструктуры новых субъектов России, следует из ее заключения на проект федерального бюджета на ближайшие три года, с которым ознакомились «Ведомости». На его финансирование предлагается выделить из бюджета 1 трлн руб. в 2023 г. и по 1,2 трлн руб. в 2024 и 2025 гг.