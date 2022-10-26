Общественная палата предложила создать нацпроект по развитию новых регионов

Общественная палата предложила создать нацпроект по развитию новых регионовНа его финансирование в 2023 году предлагается направить 1 трлн рублей
Общественная палата (ОП) предложила разработать национальный проект, который обеспечит восстановление и развитие жилищного фонда, социальной, промышленной, транспортной и логистической инфраструктуры новых субъектов России, следует из ее заключения на проект федерального бюджета на ближайшие три года, с которым ознакомились «Ведомости». На его финансирование предлагается выделить из бюджета 1 трлн руб. в 2023 г. и по 1,2 трлн руб. в 2024 и 2025 гг.
Новый нацпроект позволит обеспечить всесторонний – государственный, ведомственный и общественный – контроль за ходом реализации мероприятий, призванных обеспечить рабочими местами, жильем, объектами социальной и производственной инфраструктуры жителей соответствующих регионов, поясняет ОП.
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