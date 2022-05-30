Российские регионы выделяют силы на помощь муниципалитетами Донбасса

Главы российских регионов определяют помощь, которую их субъекты будут оказывать в рамках шефства над муниципалитетами Донбасса. О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая уточнял, что регионы могут сами оказывать поддержку населенным пунктам ДНР и ЛНР, юридических документов для этого не требуется: «Регионы по своему усмотрению <...> могут брать в подшефные другие регионы». В координации этой работы тем не менее участвует Москва.