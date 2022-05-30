Российские регионы выделяют силы на помощь муниципалитетами Донбасса

Российские регионы выделяют силы на помощь муниципалитетами ДонбассаРаспределением участков работы занимаются в Москве
Главы российских регионов определяют помощь, которую их субъекты будут оказывать в рамках шефства над муниципалитетами Донбасса. О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая уточнял, что регионы могут сами оказывать поддержку населенным пунктам ДНР и ЛНР, юридических документов для этого не требуется: «Регионы по своему усмотрению <...> могут брать в подшефные другие регионы». В координации этой работы тем не менее участвует Москва.
Глава Новосибирской области Андрей Травников, объявив 30 мая, что регион будет оказывать «адресную помощь и поддержку» муниципалитету в Беловодском районе ЛНР, добавил, что эта территория определена «федеральным оперативным штабом». Источник в руководстве другого региона уточняет, что «федеральный оперштаб» – это «абстрактное понятие»: «Он не формализован, имеются в виду структуры правительства и Кремля, которые ведут координацию между собой в части работы в Донбассе». В частности, напоминает источник, 20 мая зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщал, что уже создан «специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы». Он занимается вопросами восстановления занятых территорий.
По словам Травникова, уже готовится команда представителей Новосибирской области для посещения Беловодского района ЛНР для оценки ситуации: «В первую очередь в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания». Поскольку это «очень сильный сельскохозяйственный муниципалитет», туда поедут заместители профильного министра.
Чувашия возьмет шефство над двумя электротехническими заводами – донецким и торезским, заявил 30 мая глава республики Олег Николаев. Регион будет помогать восстанавливать их. «Чувашия <...> локализует производства блочно-модульных зданий <...> Мы договорились о том, что уже сейчас, если потребуется, коллективы заводов под нашим шефством будут обеспечиваться заработной платой даже во время процесса наладки всего производства», – написал Николаев в своем Telegram-канале. Согласно бюджетному плану дефицит бюджета республики в 2022 г. составит 4,1 млрд руб. Песков на уточняющий вопрос, из каких средств регионы оплачивают шефские расходы, 20 мая говорил, что «в каждом отдельном случае это отдельное решение».
Владимирской области досталось шефство над городом Докучаевском, сообщил 30 мая в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Авдеев. «Будем восстанавливать социальную систему, коммунальную систему», – уточнил он. Хабаровский край возьмет шефство над Дебальцевом, об этом 27 мая заявил губернатор региона Михаил Дегтярев (ЛДПР). По его словам, 30 мая в ДНР с командой выехал вице-губернатор Мгер Гандилян, помощник Дегтярева со времен его работы депутатом Госдумы. Чем конкретно край намерен помочь Дебальцеву, Дегтярев не уточнил.
Башкирия шефствует над городом Красный Луч в ЛНР. 23 мая гуманитарный конвой перевез туда асфальтобетонный завод, который отправила компания «Башкиравтодор». Кроме того, депутаты курултая и чиновники различных ведомств перевели однодневный заработок для помощи жителям города, а региональное минобрнауки занялось организацией отдыха для местных школьников.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова и глава ДНР Денис Пушилин 30 мая заключили соглашение о сотрудничестве между Югрой и городом Макеевкой. Делегация региона с 28 по 30 мая находилась с рабочей поездкой в ДНР. Сейчас ХМАО занимается поставкой гуманитарных грузов в Макеевку. Сами Донецк и Луганск будет восстанавливать Москва на средства столичного бюджета, об этом 23 мая со ссылкой на источники в мэрии города писал РБК. «Ведомости» направили запросы во все регионы, заявившие о шефстве.
28 апреля Кириенко на закрытом семинаре для губернаторов говорил, что восстанавливать Донбасс будет поручено 20 регионам, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из близких к Старой площади собеседников «Ведомостей», в процесс может быть вовлечено много регионов, но ясно, что не будет задействована, к примеру, Хакасия (ею руководит коммунист Валентин Коновалов).
Цель шефства в том числе в том, чтобы завести российских чиновников на эти территории, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Шефство – привычная с советских времен модель поведения, замечает политолог Владимир Слатинов. «У россиян есть осознание, что сейчас сильно повреждена инфраструктура и жилой фонд территорий Донбасса, так что шефство отчасти позволяет проявлять солидарность», – поясняет он.
При этом губернаторам неизбежно придется балансировать между патриотической повесткой и решением проблем в регионах, говорит Гращенков. «Губернаторам важно не забывать демонстрировать гражданам, что своими территориями они тоже занимаются», – соглашается политолог Ростислав Туровский. Но проблем с этим эксперты не прогнозируют.