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Минфин решил удержать госдолг в пределах 20% ВВП до 2030 года

В 2025 году объем обязательств достигнет 30 трлн руб.
Любовь Романова
Минфин предпочитает удерживать госдолг на достаточно консервативном уровне / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%, следует из плана деятельности министерства на 2022–2027 гг., с которым ознакомились «Ведомости». В предыдущем аналогичном документе – на 2021–2026 гг. – позиция ведомства была более мягкой. Тогда Минфин заложил в план соотношение госдолга и ВВП на уровне 22%.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, в 2025 г. объем госдолга достигнет 29,9 трлн руб., или 17,5% ВВП (в том числе внутренний – 25 трлн, внешний – 4,9 трлн), против 20,9 трлн руб., или 16% ВВП (внутренний – 16,5 трлн, внешний – 4,4 трлн), по итогам 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных