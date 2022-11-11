Минфин решил удержать госдолг в пределах 20% ВВП до 2030 года

Минфин решил удержать госдолг в пределах 20% ВВП до 2030 годаВ 2025 году объем обязательств достигнет 30 трлн руб.
Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%, следует из плана деятельности министерства на 2022–2027 гг., с которым ознакомились «Ведомости». В предыдущем аналогичном документе – на 2021–2026 гг. – позиция ведомства была более мягкой. Тогда Минфин заложил в план соотношение госдолга и ВВП на уровне 22%.
Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, в 2025 г. объем госдолга достигнет 29,9 трлн руб., или 17,5% ВВП (в том числе внутренний – 25 трлн, внешний – 4,9 трлн), против 20,9 трлн руб., или 16% ВВП (внутренний – 16,5 трлн, внешний – 4,4 трлн), по итогам 2021 г.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам