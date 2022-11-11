Минфин решил удержать госдолг в пределах 20% ВВП до 2030 года

Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%, следует из плана деятельности министерства на 2022–2027 гг., с которым ознакомились «Ведомости». В предыдущем аналогичном документе – на 2021–2026 гг. – позиция ведомства была более мягкой. Тогда Минфин заложил в план соотношение госдолга и ВВП на уровне 22%.