Как частичная мобилизация повлияла на экономику

Как частичная мобилизация повлияла на экономикуПока она выступила сдерживающим фактором для роста цен, заявили в ЦБ
Банк России в пятницу, 28 октября, обновил прогноз на 2022–2025 гг. В частности, ЦБ уточнил диапазон по инфляции в этом году. В последний раз регулятор оценивал показатель в сентябре: тогда ЦБ спрогнозировал рост цен по итогам года на 11–13%. Обновленный диапазон немного сузился – до 12-13%. Оценки по спаду ВВП были улучшены до 3–3,5%. В июле ЦБ прогнозировал снижение на 4–6%.
Но кроме традиционного уточнения прогнозных показателей Банк России прокомментировал эффект на экономику от частичной мобилизации, хотя и довольно сдержанно. Такие оценки власти до этого официально не давали.
По оценкам регулятора, мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и роста цен в ближайшие месяцы, но в дальнейшем ее эффекты будут проинфляционными.
«Новым фактором, влияющим на динамику цен, является частичная мобилизация. В ближайшие месяцы из–за снижения потребительского спроса ее эффекты будут дезинфляционными, но затем может проявиться проинфляционное действие через изменение в структуре рынка труда, нехватку персонала отдельных специальностей», – пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс–конференции в пятницу.
Все экономические последствия от произошедшего сдвига в структуре занятости оценить пока сложно, отметила она. «Увеличение дефицита рабочей силы ведет к конкуренции компаний за персонал и повышению зарплат темпами выше производительности труда», – добавила глава регулятора.
Ранее в октябре аналитики ЦБ в в бюллетене департамента исследований и прогнозирования оценивали эффект частичной мобилизации на экономику. Но, согласно принципам обзора, мнения авторов документа могут не совпадать с официальной позицией ЦБ. Так или иначе, эксперты регулятора посчитали, что мобилизация будет сдерживать рост производительности и экономическую активность в целом в ближайшее время.
Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в России частичной мобилизации. Всего в планах было призвать около 300 000 резервистов. 14 октября президент анонсировал ее завершение в течение двух недель. Министр обороны Сергей Шойгу в пятницу, 28 октября, доложил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, 82 000 мобилизованных уже отправлены в зону специальной военной операции, другие 218 000 проходят подготовку на полигонах.
Новый фактор для экономики
На экономику в целом частичная мобилизация оказывает очень ограниченное влияние, поскольку доля мобилизованных в общей рабочей силе невелика, отметил директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев. Но локальные проблемы для бизнеса возникают достаточно часто – например, перебои у смежных по производственной цепочке организаций или когда призываются уникальные специалисты: пилоты, ключевые инженеры и работники промышленных предприятий и т. д. У крупного бизнеса ввиду его значимости больше возможностей, чтобы получить бронь для таких специалистов, однако далеко не всегда это удается, заметил он.
Малый бизнес практически лишен этих возможностей и поэтому более уязвим перед мобилизацией, но, с другой стороны, она затронула далеко не каждое такое предприятие, добавил эксперт.
Компании ощутят негативный эффект прежде всего от отъезда за границу ценных сотрудников, полагает доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дмитрий Кнатько. Эта не только операционная, но и стратегическая проблема коснется всех, от крупного до малого бизнеса, добавил он. При этом для малых и средний предприятий она будет особо болезненной, так как их ресурсных возможностей может быть недостаточно для того, чтобы пережить потерю специалистов в штате.
В экспертном сообществе не ожидается масштабного роста зарплат или дефицита кадров: в целом отвлечение рабочей силы в связи с мобилизацией незначительное, не согласился Гордеев. Даже среди уехавших за границу россиян большинство продолжает работать на российские компании удаленно, отметил он.
Однако есть примеры, когда мобилизация критически влияет на бизнес, – это касается прежде всего предприятий, расположенных в моногородах, которые и ранее испытывали кадровый голод, добавил руководитель центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, партнер SRG Виталий Федин. В некоторых регионах акцент сделан на мобилизации безработных граждан, это можно с долей условности считать позитивным аспектом для рынка труда, продолжил он.
Уточнение прогнозов
На краткосрочном горизонте риски роста и снижения цен сбалансированы, считает ЦБ. Наиболее значимым дезинфляционным фактором для базового сценария он называет сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях возросшей общей неопределенности. Проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации.
По ожиданиям ЦБ, с учетом проводимой денежно–кредитной политики годовая инфляция замедлится до 5–7% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи этой отметки в дальнейшем.
Улучшение прогноза ВВП в Банке России объясняют следующим образом. Оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем ожидалось, все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в условиях внешних торговых и финансовых ограничений, указал регулятор. Прогноз по ВВП на 2023 г. по–прежнему предполагает снижение на 1–4%. К росту российская экономика перейдет, по ожиданиям ЦБ, во втором полугодии следующего года. В 2024–2025 гг. ее рост прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.
Улучшение прогноза по ВВП на этот год абсолютно оправдано, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов: фактическая экономическая динамика во II–III квартале оказалась заметно лучше ожиданий ЦБ и большинства экспертов, поэтому назрела необходимость корректировки прогноза. Повлияло и то, что до конца года осталось всего два месяца и устоявшиеся тренды в экономике, скорее всего, за это время не изменятся, добавил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. При этом, по его оценкам, спад ВВП в 2022 г. может оказаться еще меньше, чем ожидает ЦБ, и составить 2–2,5%.
Обновленный прогноз ЦБ по инфляции остается высоковероятным к реализации, отметил Попов. К концу I квартала 2023 г. годовая инфляция опустится к 4–5%, однако в дальнейшем есть риск формирования нового импульса роста цен, добавил эксперт.
Более резкое замедление инфляции в этом году – ниже 12% – было бы возможно при сохранении благоприятных тенденций на рынке труда, которые допускались ранее, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Прогноз Банка России по ВВП на 2023 г. достаточно консервативен и включает в себя реализацию широкого перечня рисков, считает Попов: его ухудшение в ближайшие кварталы маловероятно. Однако при развитии ситуации по относительно негативному сценарию изменение прогноза ЦБ возможно в середине 2023 г. за счет сдвига его верхней границы (–1%) к нижней (–4%), заключил эксперт.