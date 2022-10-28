Как частичная мобилизация повлияла на экономику

Компании ощутят негативный эффект прежде всего от отъезда за границу ценных сотрудников, полагает доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дмитрий Кнатько. Эта не только операционная, но и стратегическая проблема коснется всех, от крупного до малого бизнеса, добавил он. При этом для малых и средний предприятий она будет особо болезненной, так как их ресурсных возможностей может быть недостаточно для того, чтобы пережить потерю специалистов в штате.