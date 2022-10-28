Матвиенко высказалась о возвращении уехавших из страны россиян

«Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России», — отметила Матвиенко (цитата по ТАСС). При этом спикер Совфеда считает, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей.