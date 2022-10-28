Матвиенко высказалась о возвращении уехавших из страны россиян
Большинство уехавших из страны россиян вернутся, они также имеют законное право покинуть Россию, заявила спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.
«Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России», — отметила Матвиенко (цитата по ТАСС). При этом спикер Совфеда считает, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей.
После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки.
В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств.
В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ, сообщали в МВД страны 4 октября, въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.
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