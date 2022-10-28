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Матвиенко высказалась о возвращении уехавших из страны россиян

Ведомости

Большинство уехавших из страны россиян вернутся, они также имеют законное право покинуть Россию, заявила спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко.

«Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России», — отметила Матвиенко (цитата по ТАСС). При этом спикер Совфеда считает, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей. 

После объявления 21 сентября частичной мобилизации россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки.

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В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. 

В Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ, сообщали в МВД страны 4 октября, въехали около 200 000 россиян, порядка 147 000 человек впоследствии выехали из республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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