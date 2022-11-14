Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Трейдеры изменили ожидания по ставке ФРС после данных об инфляции

Большинство верит, что регулятор смягчит политику
Екатерина Литова
На прошлой неделе глава регулятора Джером Пауэлл (на фото) заявил, что пока ужесточения денежно-кредитных условий недостаточно, хотя допустил, что ФРС перейдет к более медленному повышению ставок / OLIVIER DOULIERY / AFP

Трейдеры поменяли прогнозы итогов последнего в этом году заседания ФРС США, которое пройдет 13–14 декабря: сейчас большинство (85,4%) ждет повышения ставок на 0,50 п. п., хотя еще в начале ноября почти половина считала наиболее вероятным шаг в 0,75 п. п., следует из данных CME FedWatch Tool на 11 ноября. Федрезерв в этом году уже шесть раз подряд увеличивал ставку, доведя ее до 3,75–4% годовых. На четырех последних заседаниях шаг повышения составлял 0,75 п. п.

Инвесторы ждут более мягких действий ФРС после новых данных об американской инфляции (CPI) за октябрь: она снизилась в годовом выражении до 7,7% против 8,3% в сентябре, хотя аналитики ожидали 8%. Годовые темпы роста цен все еще высоки и находятся на уровне 40-летних максимумов, но впервые с февраля они опустились ниже 8%. Базовая инфляция, которая исключает продукты питания и энергоресурсы и считается более устойчивым показателем, снизилась с рекордных 6,6% до 6,3% при прогнозе в 6,5%.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных