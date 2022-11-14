Трейдеры изменили ожидания по ставке ФРС после данных об инфляции

Инвесторы ждут более мягких действий ФРС после новых данных об американской инфляции (CPI) за октябрь: она снизилась в годовом выражении до 7,7% против 8,3% в сентябре, хотя аналитики ожидали 8%. Годовые темпы роста цен все еще высоки и находятся на уровне 40-летних максимумов, но впервые с февраля они опустились ниже 8%. Базовая инфляция, которая исключает продукты питания и энергоресурсы и считается более устойчивым показателем, снизилась с рекордных 6,6% до 6,3% при прогнозе в 6,5%.