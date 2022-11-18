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Экономика

Белоусов назвал причину продления зерновой сделки

Украина гарантировала безопасность вывоза продовольствия, заявил первый вице-премьер
Дмитрий Гринкевич
Umit Bektas / REUTERS

Стамбульские соглашения по вывозу зерна с территории Украины были приостановлены в связи с атакой на Севастополь, заявил 18 ноября журналистам на саммите АТЭС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Но сделку, по его словам, было решено продлить, поскольку украинская сторона гарантировала дальнейшую безопасность транспортного коридора.

«Украина гарантировала, что ничего подобного больше не повторится и коридор безопасности не будет использоваться в военных целях, и Россия пошла на то, чтобы вернуться к статус-кво и продолжить сделку», – пояснил Белоусов.

Но кроме зерновой сделки есть и другой трек в решении продовольственного кризиса, уточнил он. Мировой рынок в любом случае не может восстановиться без России как его крупнейшего участника – как в поставках продовольствия, так и удобрений.

В Стамбуле были подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, срок действия которого истекал 18 ноября, а другой — меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, который предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, срок его действия составляет 3 года.

Россия согласилась продлить зерновую сделку на прежних условиях

Это не худший вариант для Москвы

«[Этот] трек возник, причем он исторически был первым, в ходе визита [генсекретаря ООН Антониу] Гутерриша в Москву и переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным — то, что без России продовольственные рынки и рынки минеральных удобрений, они связаны друг с другом тесно, — просто не могут восстановиться, потому что РФ и там, и там является крупнейшим участником», – рассказал Белоусов.

Россия по этому треку экспортировала примерно 15 млн т зерна, причем основными получателями стали страны Африки и Юго-Восточной Азии. В том числе благодаря этому цены на зерно стабилизировались, добавил Белоусов. Но на рынке удобрений пока ситуация остается довольно острой, прежде всего из-за высоких цен на газ, которые определяют себестоимость азотсодержащих удобрений, что привело к закрытию европейских [химических] предприятий. Это поставило под угрозу урожай уже следующего года, подчеркнул Белоусов. Но вопрос, по его словам, решается.

«Хочу искренне поблагодарить команду генсека ООН и [генерального секретаря ЮНКТАД] Ребекку Гринспен, которая несколько раз приезжала в Москву, они провели очень большую работу и с американцами, и с европейцами для того, чтобы разблокировать целый ряд ограничений», – добавил первый вице-премьер.

Ранее по теме: Россия экспортировала свыше 15 млн тонн зерна в рамках черноморской инициативы
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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