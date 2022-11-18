Белоусов назвал причину продления зерновой сделки

Россия по этому треку экспортировала примерно 15 млн т зерна, причем основными получателями стали страны Африки и Юго-Восточной Азии. В том числе благодаря этому цены на зерно стабилизировались, добавил Белоусов. Но на рынке удобрений пока ситуация остается довольно острой, прежде всего из-за высоких цен на газ, которые определяют себестоимость азотсодержащих удобрений, что привело к закрытию европейских [химических] предприятий. Это поставило под угрозу урожай уже следующего года, подчеркнул Белоусов. Но вопрос, по его словам, решается.