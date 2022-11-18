Россия экспортировала свыше 15 млн тонн зерна в рамках черноморской инициативы
Россия экспортировала свыше 15 млн тонн зерна в рамках реализации черноморской продуктовой инициативы, об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов, который возглавляет российскую делегацию на саммите АТЭС.
«Россия уже экспортировала более 15 млн тонн зерна, большое количество минеральных удобрений, причем поставки идут прежде всего в развивающиеся и беднейшие страны, особенно по зерну — более 90% поставок идет в страны Африки, Юго-Восточной Азии», — сказал он.
Вчера, 17 ноября, МИД России сообщил, что участники зерновой сделки продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
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