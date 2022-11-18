Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку, Украину и создание газового хаба

Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября Путин. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки.