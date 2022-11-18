Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку, Украину и создание газового хаба
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы экономического сотрудничества и урегулирования кризиса на Украине, передает NTV Turk со ссылкой на управление по коммуникациям при турецком президенте.
В частности, Эрдоган поблагодарил Путина за «конструктивную позицию» и продление участия в зерновой сделке на прежних условиях. Турецкий президент также вновь выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной, отметив, что состоявшиеся на этой неделе контакты глав разведок США и РФ играют «ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах».
Помимо этого Эрдоган и Путин обсудили вопросы, связанные с созданием газового хаба в Турции, по словам Эрдогана, эксперты проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей. Турецкий президент также поблагодарил своего коллегу за выраженные соболезнования в связи с терактом в Стамбуле 14 ноября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт проведения переговоров.
Вчера, 17 ноября, МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.
В этот же день Эрдоган сообщил, что главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Эрдоган также отметил, что Турция заинтересована в том, чтобы встречи российской и американской сторон проходили чаще. По его словам, Анкара готова приложить к этому усилия. Эрдоган еще раз подчеркнул, что нельзя допустить применения ядерного оружия, поскольку это может привести к началу «новой мировой войны».
Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября Путин. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября президент Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки.
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