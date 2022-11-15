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Анкара намекает на косвенную причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле

Причиной в Турции видят поддержку США организаций курдов в Сирии
Илья Лакстыгал
На протяжении трех лет подобных терактов в Турции не было / Kemal Aslan / Reuters

В МВД Турции отказались принять соболезнования США в связи с терактом 13 ноября в Стамбуле, где погибли 6 человек. Об этом 14 ноября заявил глава турецкого ведомства Сулейман Сойлу. В Анкаре считают организатором атаки Рабочую партию Курдистана (РПК), признанную в стране террористической, равно как и аффилированные с ней, по мнению турецких властей, военизированные организации сирийских курдов YPG и PYD, контролирующие север Сирии вдоль границы с Турцией. YPG и PYD поддерживаются США с 2015 г. поставками вооружений, военной техники, логистикой, оказанием услуг в тренировках бойцов и другой помощью как союзник по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Также на подконтрольных сирийским курдам территориях функционируют военные базы США.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание», – сказал Сойлу. По его словам, американское соболезнование выглядит «как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия». «Ответ на это заявление будет четким, надеюсь, в ближайшее время», – заключил Сойлу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных