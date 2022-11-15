Анкара намекает на косвенную причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле

В МВД Турции отказались принять соболезнования США в связи с терактом 13 ноября в Стамбуле, где погибли 6 человек. Об этом 14 ноября заявил глава турецкого ведомства Сулейман Сойлу. В Анкаре считают организатором атаки Рабочую партию Курдистана (РПК), признанную в стране террористической, равно как и аффилированные с ней, по мнению турецких властей, военизированные организации сирийских курдов YPG и PYD, контролирующие север Сирии вдоль границы с Турцией. YPG и PYD поддерживаются США с 2015 г. поставками вооружений, военной техники, логистикой, оказанием услуг в тренировках бойцов и другой помощью как союзник по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Также на подконтрольных сирийским курдам территориях функционируют военные базы США.