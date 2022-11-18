Россия согласилась продлить зерновую сделку на прежних условиях

Факт продления сделки подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе», – подчеркнул Песков. Он добавил, что о бессрочном продлении соглашения речи не идет. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обращал внимание, что пункты сделки, касающиеся экспорта российских зерновых и удобрений, не работают.