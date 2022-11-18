Россия согласилась продлить зерновую сделку на прежних условиях

Россия согласилась продлить зерновую сделку на прежних условияхЭто не худший вариант для Москвы
Участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Соответствующее заявление 17 ноября сделал российский МИД. «Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило», – значится в сообщении ведомства. Ранее в тот же день о согласии на продолжение сделки заявили президенты Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Факт продления сделки подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе», – подчеркнул Песков. Он добавил, что о бессрочном продлении соглашения речи не идет. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обращал внимание, что пункты сделки, касающиеся экспорта российских зерновых и удобрений, не работают.