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Россия согласилась продлить зерновую сделку на прежних условиях

Это не худший вариант для Москвы
Глеб Мишутин Владимир Кулагин
Gokhan Balci / Anadolu Agency via Getty Images

Участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Соответствующее заявление 17 ноября сделал российский МИД. «Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило», – значится в сообщении ведомства. Ранее в тот же день о согласии на продолжение сделки заявили президенты Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Факт продления сделки подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе», – подчеркнул Песков. Он добавил, что о бессрочном продлении соглашения речи не идет. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обращал внимание, что пункты сделки, касающиеся экспорта российских зерновых и удобрений, не работают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных