Байден и Эрдоган выступили за продление зерновой сделки с Россией

Байден и Эрдоган выступили за продление зерновой сделки с РоссиейМосква пока не объявила решения по соглашению, истекающему 19 ноября
Заключенная 22 июля и рассчитанная на 120 дней сделка по вывозу зерна из южноукраинских портов должна быть продлена, заявил президент США Джо Байден на встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом утром 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. При этом США не участвовали в подписании зерновой сделки, сторонами которой стали Россия, Турция, ООН и Украина. В случае если ни один из подписантов не выступит за сворачивание действия договоренностей, они автоматически продлятся еще на 120 дней. Байден поблагодарил Эрдогана за усилия по возобновлению работы соглашения после того, как Россия приостанавливала свое участие из-за атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе в конце октября.
Российская сторона пока прямо не подтверждала, что намерена продлить действие соглашения, оканчивающегося 19 ноября. Bloomberg со ссылкой на источники 15 ноября сообщило, что Москва, скорее всего, продлит свое участие в зерновой сделке. Собеседники агентства не уточнили, собирается ли Россия выдвинуть какие-то дополнительные условия для продления соглашения.