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Байден и Эрдоган выступили за продление зерновой сделки с Россией

Москва пока не объявила решения по соглашению, истекающему 19 ноября
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
На фоне новостей об обсуждении продления зерновой сделки Байденом и Эрдоганом фьючерсы на пшеницу на торгах Чикагской торговой палаты незначительно подешевели / Made Nagi / Pool Photo via AP

Заключенная 22 июля и рассчитанная на 120 дней сделка по вывозу зерна из южноукраинских портов должна быть продлена, заявил президент США Джо Байден на встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом утром 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. При этом США не участвовали в подписании зерновой сделки, сторонами которой стали Россия, Турция, ООН и Украина. В случае если ни один из подписантов не выступит за сворачивание действия договоренностей, они автоматически продлятся еще на 120 дней. Байден поблагодарил Эрдогана за усилия по возобновлению работы соглашения после того, как Россия приостанавливала свое участие из-за атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе в конце октября.

Российская сторона пока прямо не подтверждала, что намерена продлить действие соглашения, оканчивающегося 19 ноября. Bloomberg со ссылкой на источники 15 ноября сообщило, что Москва, скорее всего, продлит свое участие в зерновой сделке. Собеседники агентства не уточнили, собирается ли Россия выдвинуть какие-то дополнительные условия для продления соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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