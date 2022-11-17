Эрдоган: Россия и США договорились в Анкаре о неприменении ядерного оружия
Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении с саммита G20.
«По информации, полученной от главы [турецкой] разведки, Россия и США обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия, и у сторон в настоящее время нет никаких попыток его использования», — заявил турецкий лидер (цитата по ТАСС).
Эрдоган также отметил, что Турция заинтересована в том, чтобы встречи российской и американской сторон проходили чаще. По его словам, Анкара готова приложить к этому усилия. Эрдоган еще раз подчеркнул, что нельзя допустить применения ядерного оружия, поскольку это может привести к началу «новой мировой войны».
Российско-американские переговоры состоялись в Анкаре 14 ноября. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе США.
Также о переговорах писали Reuters и CNN. По данным изданий, центральной темой переговоров стало обсуждение применения ядерного оружия. Отмечалось, что Бернс передал сообщение России о последствиях подобных действий.
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