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Эрдоган: Россия и США договорились в Анкаре о неприменении ядерного оружия

Ведомости

Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении с саммита G20.

«По информации, полученной от главы [турецкой] разведки, Россия и США обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия, и у сторон в настоящее время нет никаких попыток его использования», — заявил турецкий лидер (цитата по ТАСС).

Эрдоган также отметил, что Турция заинтересована в том, чтобы встречи российской и американской сторон проходили чаще. По его словам, Анкара готова приложить к этому усилия. Эрдоган еще раз подчеркнул, что нельзя допустить применения ядерного оружия, поскольку это может привести к началу «новой мировой войны».

Российско-американские переговоры состоялись в Анкаре 14 ноября. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла по инициативе США.

Также о переговорах писали Reuters и CNN. По данным изданий, центральной темой переговоров стало обсуждение применения ядерного оружия. Отмечалось, что Бернс передал сообщение России о последствиях подобных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных