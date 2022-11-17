Эрдоган: Россия и США договорились в Анкаре о неприменении ядерного оружия

Эрдоган также отметил, что Турция заинтересована в том, чтобы встречи российской и американской сторон проходили чаще. По его словам, Анкара готова приложить к этому усилия. Эрдоган еще раз подчеркнул, что нельзя допустить применения ядерного оружия, поскольку это может привести к началу «новой мировой войны».