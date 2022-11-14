Песков подтвердил факт переговоров России и США в Анкаре
Российско-американские переговоры сегодня состоялись в Анкаре, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал представитель Кремля. При этом Песков не стал раскрывать предмет разговора.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о первых с января очных переговорах делегаций РФ и США, российскую сторону, как отмечало издание, представляет директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
После этого Reuters и CNN сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс сегодня провел встречу в Анкаре со своим «российским коллегой из разведки». По информации СМИ, Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.
Турецкие власти официально не комментировали сообщения о встрече руководителей разведывательных организаций России и США.
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