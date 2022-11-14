Песков подтвердил факт переговоров России и США в Анкаре

После этого Reuters и CNN сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс сегодня провел встречу в Анкаре со своим «российским коллегой из разведки». По информации СМИ, Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.