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Песков подтвердил факт переговоров России и США в Анкаре

Ведомости

Российско-американские переговоры сегодня состоялись в Анкаре, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал представитель Кремля. При этом Песков не стал раскрывать предмет разговора.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о первых с января очных переговорах делегаций РФ и США, российскую сторону, как отмечало издание, представляет директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

После этого Reuters и CNN сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс сегодня провел встречу в Анкаре со своим «российским коллегой из разведки». По информации СМИ, Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.

Турецкие власти официально не комментировали сообщения о встрече руководителей разведывательных организаций России и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных