Азербайджан допустил поставки своего газа на международный хаб в Турции

Сейчас поставки азербайджанского газа в Европу идут по «Южному газовому коридору», который включает газопровод «Баку – Тбилиси – Эрзурум», Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы. По TANAP азербайджанский газ поступает в Турцию в объеме до 16 млрд куб. м в год, по TAP мощностью 10 млрд куб. м в год газ поставляется далее в ЕС. Акционерами TANAP являются азербайджанская SOCAR – ей принадлежит 51%, SOCAR Turkiye Enerji (7%), турецкая госкомпания Botas (30%) и BP (12%). В сентябре 2022 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мощность TANAP может быть увеличена до 32 млрд куб. м газа в год.