Азербайджан допустил поставки своего газа на международный хаб в Турции

Азербайджан допустил поставки своего газа на международный хаб в ТурцииНо решение будет зависеть от иностранных инвесторов
Азербайджан готов будет поставлять газ на планируемый газовый хаб в Турции, если такие поставки будут выгодны иностранным компаниям, работающим в стране. Об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов в кулуарах XV Веронского Евразийского экономического форума, который в этом году проходит в Баку.
Замминистра пояснил, что основная доля добычи газа в стране приходится не на азербайджанскую госкомпанию Socar, а на международный консорциум «Шах-Дениз».
«Это новая [для нас] инициатива, мы, конечно, будем смотреть. Газ в Азербайджане в основном производится [международным] консорциумом, а не азербайджанским государством. Socar там участвует, но это консорциум, где есть BP, “Лукойл”, иранская компания, и для них самое важное – экономическое обоснование этого проекта. Если на этом можно зарабатывать деньги, они будут готовы», – считает Султанов.
О каких объемах поставок могла бы идти речь, чиновник не уточнил.
По данным азербайджанских властей, доказанные запасы газа в стране составляют 2,6 трлн куб. м. Крупнейшим проектом по добыче газа в Азербайджане является проект по разработке месторождения Шах-Дениз. В консорциум входят британская BP (29,99%, оператор проекта), Socar (21,03%), российский «Лукойл» (19,99%), турецкая TPAO (19%) и иранская NICO (10%). Добыча газа на месторождении началась в 2006 г. Экспорт газа с проекта, по данным госкомитета по статистике Азербайджана, в 2021 г. вырос почти на 44% до 17,6 млрд куб. м.
Другим крупным азербайджанским месторождением является Апшерон. Добыча на нем должна начаться в 2022 г. Участниками проекта в равных долях являются Socar и французская Total. Прочие перспективные месторождения страны — Шафаг-Асиман, Нахчыван, Умид-Бабек, Карабах и Ашрафи.
Султанов добавил, что в 2022 г. Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Евросоюз (ЕС) на 40% до 11,5 млрд куб. м. В 2021 г. поставки азербайджанского газа в Европу, по его словам, составили 8,2 млрд куб. м.
Сейчас поставки азербайджанского газа в Европу идут по «Южному газовому коридору», который включает газопровод «Баку – Тбилиси – Эрзурум», Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы. По TANAP азербайджанский газ поступает в Турцию в объеме до 16 млрд куб. м в год, по TAP мощностью 10 млрд куб. м в год газ поставляется далее в ЕС. Акционерами TANAP являются азербайджанская SOCAR – ей принадлежит 51%, SOCAR Turkiye Enerji (7%), турецкая госкомпания Botas (30%) и BP (12%). В сентябре 2022 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мощность TANAP может быть увеличена до 32 млрд куб. м газа в год.
По данным минэнерго Азербайджана, общий объем экспорта природного газа из республики в 2021 г. увеличился на 40% и составил 18,9 млрд куб. м, из них экспорт в Турцию составил 8,5 млрд куб. м, в ЕС – 8,2 млрд куб. м. Добыча газа в Азербайджане в 2021 г. увеличилась на 18% до 43,9 млрд куб. м.
12 октября президент РФ Владимир Путин на РЭН-2022 заявил, что выпадающие объемы транспортировки российского газа в Европу (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. – «Ведомости») «могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное», а в Турции может быть создан «крупнейший газовый хаб для Европы». 13 октября эта идея обсуждалась на переговорах Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
14 октября Эрдоган заявил, что дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба. По его словам, строительство «должно начаться без задержек». Наиболее подходящим местом, по мнению президента, является Фракия – принадлежащая Турции часть исторической области на востоке Балкан. Именно здесь выходит на сушу российский газопровод «Турецкий поток».
Эксперты считают, что на создание хаба может потребоваться от 2 до 10 лет, стоимость проекта они оценивают в $7-10 млрд («Ведомости» писали об этом 12 и 16 октября).
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что Азербайджан обладает значительными газовыми ресурсами в своем секторе Каспийского моря. Но ограничивающим экспорт газа фактором, по его словам, является отсутствие инфраструктуры. Аналитик «Финама» Сергей Кауфман напоминает, что представители Азербайджана последние полгода регулярно заявляют о планах увеличить поставки газа в Европу через Турцию. «В частности, планируется вдвое увеличить пропускную способность TANAP, доведя её до 32 млрд куб. м в год, а непосредственно экспорт в ЕС должен достигнуть около 20 млрд куб. м. Сделать это планируется к 2027 г.», — отмечает он.
Кауфман отмечает, что у Турции и Азербайджана исторически хорошие двусторонние отношения, что «повышает вероятность участия Азербайджана в потенциальном газовом хабе». Но для Азербайджана, по его мнению, принципиальным является вопрос увеличения экспорта газа в Европу, а участие в турецком газовом хабе является вторичным вопросом. ЕС также заинтересован в увеличении поставок газа из Азербайджана, отвечает эксперт.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что основная идея хаба в Турции заключается в том, чтобы там проводились торги газом. Это, по его словам, означает, что речь идет о краткосрочных контрактах, поэтому гарантий поставок и возврата инвестиций для Азербайджана не будет. Эксперт обращает внимание, что объемы газа, добываемые республикой для экспорта в ЕС, уже законтрактованы по долгосрочным соглашениям (8 млрд куб. м в год в Италию, по 1 млрд куб. м в Грецию и Болгарию), поэтому речь идет о дополнительных объемах, а для этого нужны значительные инвестиции в разработку месторождений – «миллиарды и десятки миллиардов долларов».
По мнению Смита, западные компании, работающие в Азербайджане, были бы рады участвовать в этом проекте, если бы это помогло им монетизировать свои инвестиции в республике. «Но участие России в проекте газового хаба в Турции может усложнить для них ситуацию по политическим причинам», — предупреждает аналитик. По мнению Кауфмана, сложности могут возникнуть только в том случае, если будут попытки использовать турецкий хаб для «серого» экспорта российского газа, от которого ЕС планирует постепенно отказаться.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие компании, добывающие газ в Азербайджане.