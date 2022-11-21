Минфин планирует донастройку налоговых льгот для бизнеса в начале 2023 года

Сейчас налоговые расходы бюджета на инвестиционные льготы оцениваются в 2,4 трлн руб., из них порядка 2 трлн руб. приходится на нефтегазовую отрасль, 400 млрд руб. – на прочие сектора экономики, рассказал Сазанов. Задачу оценить, как работают льготы, стимулируют ли они налогоплательщиков к новым инвестициям, Минфин поставил еще в 2020 г., напомнил он. Для этого совместно с ФНС была разработана аналитическая система «Эффективность льгот».