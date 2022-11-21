Минфин планирует донастройку налоговых льгот для бизнеса в начале 2023 года

Минфин планирует донастройку налоговых льгот для бизнеса в начале 2023 годаРечи об отмене преференций не идет, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов
Минфин планирует представить в правительство предложения по совершенствованию инвестиционных налоговых льгот для бизнеса, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на семинаре Kept «Новая система оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот». Такая работа, по его словам, будет проводиться начиная с I квартала 2023 г. Вопрос касается не конкретных отраслей, а объема преференций, который не должен превышать инвестиции, пояснил «Ведомостям» Сазанов. Отмена каких-либо налоговых льгот не рассматривается, отметил он.
Сейчас налоговые расходы бюджета на инвестиционные льготы оцениваются в 2,4 трлн руб., из них порядка 2 трлн руб. приходится на нефтегазовую отрасль, 400 млрд руб. – на прочие сектора экономики, рассказал Сазанов. Задачу оценить, как работают льготы, стимулируют ли они налогоплательщиков к новым инвестициям, Минфин поставил еще в 2020 г., напомнил он. Для этого совместно с ФНС была разработана аналитическая система «Эффективность льгот».