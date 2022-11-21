Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Минфин планирует донастройку налоговых льгот для бизнеса в начале 2023 года

Речи об отмене преференций не идет, уточнил замминистра финансов Алексей Сазанов
Любовь Романова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин планирует представить в правительство предложения по совершенствованию инвестиционных налоговых льгот для бизнеса, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на семинаре Kept «Новая система оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот». Такая работа, по его словам, будет проводиться начиная с I квартала 2023 г. Вопрос касается не конкретных отраслей, а объема преференций, который не должен превышать инвестиции, пояснил «Ведомостям» Сазанов. Отмена каких-либо налоговых льгот не рассматривается, отметил он.

Сейчас налоговые расходы бюджета на инвестиционные льготы оцениваются в 2,4 трлн руб., из них порядка 2 трлн руб. приходится на нефтегазовую отрасль, 400 млрд руб. – на прочие сектора экономики, рассказал Сазанов. Задачу оценить, как работают льготы, стимулируют ли они налогоплательщиков к новым инвестициям, Минфин поставил еще в 2020 г., напомнил он. Для этого совместно с ФНС была разработана аналитическая система «Эффективность льгот».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных