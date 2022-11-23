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Верховный суд счел допустимым составление одного протокола о множестве незаконных действий

Наказание таким образом может назначаться за правонарушения, если они однородны
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

Нарушителю не удастся обжаловать привлечение к административной ответственности по мотиву включения в один протокол сразу нескольких противоправных действий, каждое из которых образует самостоятельный состав административного правонарушения. Этот вывод можно сделать из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (ВС) от 15 ноября 2022 г. (№ 303-ЭС22-13406).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных