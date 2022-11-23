Верховный суд счел допустимым составление одного протокола о множестве незаконных действий

Верховный суд счел допустимым составление одного протокола о множестве незаконных действийНаказание таким образом может назначаться за правонарушения, если они однородны
Нарушителю не удастся обжаловать привлечение к административной ответственности по мотиву включения в один протокол сразу нескольких противоправных действий, каждое из которых образует самостоятельный состав административного правонарушения. Этот вывод можно сделать из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (ВС) от 15 ноября 2022 г. (№ 303-ЭС22-13406).
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