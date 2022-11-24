Минтруд решил проинформировать граждан о праве на выплаты из пенсионных накоплений

Минтруд решил проинформировать граждан о праве на выплаты из пенсионных накопленийСейчас россияне зачастую не знают, что могут распоряжаться средствами, накопленными до 2014 года
Минтруд хочет повысить информированность россиян о своих пенсионных правах. Министерство подготовило поправки в закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», которыми предлагает наделить объединенный Социальный фонд обязанностью по информированию граждан о состоянии их накопительных пенсионных счетов и правах на выплаты.
Речь идет о застрахованных лицах, которые формировали свои пенсионные накопления до 2014 г. в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Документ (есть у «Ведомостей») был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 21 ноября, сообщил источник, близкий к комиссии. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию.
Сейчас значительная часть граждан не обращаются за выплатами или обращаются с задержкой, так как не знают о наступлении соответствующих оснований, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Для информирования Минтруд предлагает использовать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере – внедрение витрины взаимодействия с гражданами в автоматическом режиме планируется запустить в апреле – июне 2024 г., говорится в пояснительной записке. Предполагается, что платформа станет единым центром, через который можно будет узнать информацию по вопросам соцзащиты и получить господдержку.