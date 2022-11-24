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Минтруд решил проинформировать граждан о праве на выплаты из пенсионных накоплений

Сейчас россияне зачастую не знают, что могут распоряжаться средствами, накопленными до 2014 года
Анастасия Бойко
Соцфонд начнет информировать мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет один раз в три года начиная с июля 2024 г., следует из текста законопроекта / Таисия Воронцова / ТАСС

Минтруд хочет повысить информированность россиян о своих пенсионных правах. Министерство подготовило поправки в закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», которыми предлагает наделить объединенный Социальный фонд обязанностью по информированию граждан о состоянии их накопительных пенсионных счетов и правах на выплаты.

Речь идет о застрахованных лицах, которые формировали свои пенсионные накопления до 2014 г. в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Документ (есть у «Ведомостей») был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 21 ноября, сообщил источник, близкий к комиссии. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию.

Сейчас значительная часть граждан не обращаются за выплатами или обращаются с задержкой, так как не знают о наступлении соответствующих оснований, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Для информирования Минтруд предлагает использовать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере – внедрение витрины взаимодействия с гражданами в автоматическом режиме планируется запустить в апреле – июне 2024 г., говорится в пояснительной записке. Предполагается, что платформа станет единым центром, через который можно будет узнать информацию по вопросам соцзащиты и получить господдержку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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