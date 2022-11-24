Минтруд решил проинформировать граждан о праве на выплаты из пенсионных накоплений

Сейчас значительная часть граждан не обращаются за выплатами или обращаются с задержкой, так как не знают о наступлении соответствующих оснований, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Для информирования Минтруд предлагает использовать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере – внедрение витрины взаимодействия с гражданами в автоматическом режиме планируется запустить в апреле – июне 2024 г., говорится в пояснительной записке. Предполагается, что платформа станет единым центром, через который можно будет узнать информацию по вопросам соцзащиты и получить господдержку.