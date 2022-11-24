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В ОЭСР сообщили о падении реальных доходов в Европе

Венгрия стала единственной страной ЕС, где этот показатель вырос
Антон Козлов
Несмотря на разгон инфляции, рынок труда в целом в ЕС пока остается довольно стабильным / Ralph Orlowski / Reuters

Стоимость рабочей силы в еврозоне выросла на 4% в III квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем ноябрьском докладе. При этом, по оценке института, реальные доходы населения в III квартале снизились в среднем на 3,5% в Европе по сравнению с прошлым годом. Наиболее резкое снижение зафиксировано в Чехии (8,94%), Словении (8,57%), Эстонии (8,03%) и Литве (7,49%). Единственной европейской страной, где наблюдался рост реальных доходов населения, стала Венгрия – там он составил 2,54% за III квартал.

Рост номинальных зарплат наблюдается на уровне выше 10% в центрально- и восточноевропейских экономиках, пишут эксперты ОЭСР, не уточняя, какие конкретно экономики продемонстрировали улучшение этого показателя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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