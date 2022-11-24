В ОЭСР сообщили о падении реальных доходов в Европе

Стоимость рабочей силы в еврозоне выросла на 4% в III квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем ноябрьском докладе. При этом, по оценке института, реальные доходы населения в III квартале снизились в среднем на 3,5% в Европе по сравнению с прошлым годом. Наиболее резкое снижение зафиксировано в Чехии (8,94%), Словении (8,57%), Эстонии (8,03%) и Литве (7,49%). Единственной европейской страной, где наблюдался рост реальных доходов населения, стала Венгрия – там он составил 2,54% за III квартал.