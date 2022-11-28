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В ЕС растет недовольство антиинфляционным законом Джо Байдена

Потому что он стимулирует бегство бизнеса из Европы в Америку
Илья Лакстыгал Антон Козлов
По данным Politico, еще в конце октября канцлер ФРГ Олаф Шольц и Макрон признали принятие закона проявлением «нечестной конкуренции» со стороны США / Lisi Niesner / Reuters

Руководители стран ЕС выражают открытое недовольство законом США о стимулировании экономики, подписанным президентом США Джо Байденом в августе. Этот закон был назван антиинфляционным, но фактически призван помочь американской промышленности. На 5 декабря намечено заседание Совета по торговле и технологиям ЕС – США, где европейцы хотят обсудить с американцами проблемы, вызванные этим законом. Этот акт предоставляет производителям, инвестирующим в США, значительные налоговые льготы и субсидии в ситуации, когда цены на энергоносители и так делают перенос производства в Америку привлекательным. По данным Bloomberg, европейцы надеются прийти к компромиссу. «Вопросы и опасения ЕС в связи с законом США о снижении инфляции обсуждаются в рабочей группе ЕС и США с целью поиска взаимовыгодных решений», – сообщили «Ведомостям» в правительстве Германии.

Ярче всего недовольство выражает Франция. Министр финансов страны Брюно Ле Мэр 22 ноября обвинил Вашингтон в проведении промышленной политики «в китайском стиле», т. е. в прямом субсидировании производства. Президент Франции Эмманюэль Макрон собрался в ходе предстоящего визита в США обсудить этот закон и призвал французский бизнес не поддаваться его соблазну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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