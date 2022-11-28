В ЕС растет недовольство антиинфляционным законом Джо Байдена

В ЕС растет недовольство антиинфляционным законом Джо БайденаПотому что он стимулирует бегство бизнеса из Европы в Америку
Руководители стран ЕС выражают открытое недовольство законом США о стимулировании экономики, подписанным президентом США Джо Байденом в августе. Этот закон был назван антиинфляционным, но фактически призван помочь американской промышленности. На 5 декабря намечено заседание Совета по торговле и технологиям ЕС – США, где европейцы хотят обсудить с американцами проблемы, вызванные этим законом. Этот акт предоставляет производителям, инвестирующим в США, значительные налоговые льготы и субсидии в ситуации, когда цены на энергоносители и так делают перенос производства в Америку привлекательным. По данным Bloomberg, европейцы надеются прийти к компромиссу. «Вопросы и опасения ЕС в связи с законом США о снижении инфляции обсуждаются в рабочей группе ЕС и США с целью поиска взаимовыгодных решений», – сообщили «Ведомостям» в правительстве Германии.
Ярче всего недовольство выражает Франция. Министр финансов страны Брюно Ле Мэр 22 ноября обвинил Вашингтон в проведении промышленной политики «в китайском стиле», т. е. в прямом субсидировании производства. Президент Франции Эмманюэль Макрон собрался в ходе предстоящего визита в США обсудить этот закон и призвал французский бизнес не поддаваться его соблазну.