В ЕС растет недовольство антиинфляционным законом Джо Байдена

Руководители стран ЕС выражают открытое недовольство законом США о стимулировании экономики, подписанным президентом США Джо Байденом в августе. Этот закон был назван антиинфляционным, но фактически призван помочь американской промышленности. На 5 декабря намечено заседание Совета по торговле и технологиям ЕС – США, где европейцы хотят обсудить с американцами проблемы, вызванные этим законом. Этот акт предоставляет производителям, инвестирующим в США, значительные налоговые льготы и субсидии в ситуации, когда цены на энергоносители и так делают перенос производства в Америку привлекательным. По данным Bloomberg, европейцы надеются прийти к компромиссу. «Вопросы и опасения ЕС в связи с законом США о снижении инфляции обсуждаются в рабочей группе ЕС и США с целью поиска взаимовыгодных решений», – сообщили «Ведомостям» в правительстве Германии.