Расходы на обслуживание госдолга России превысили 1 трлн рублей

По данным Счетной палаты, расходы на обслуживание внутреннего долга в январе – сентябре увеличились на 238,7 млрд руб., или на 35%, до 921 млрд руб. В то же время расходы на обслуживание внешнего долга снизились на 1,5 млрд руб., или на 1,5%, до 96,4 млрд руб. (на $11,4 млн). В основном это связано с уменьшением в 2022 г. расходов на обслуживание еврооблигаций выпуска № SK-0-CM-128 (Россия-2030) в соответствии с графиком платежей, поясняет контрольное ведомство.