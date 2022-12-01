Расходы на обслуживание госдолга России превысили 1 трлн рублей

Расходы на обслуживание госдолга России превысили 1 трлн рублейИх доля в общем объеме расходов бюджета достигла 5,2%
Расходы на обслуживание российского госдолга в январе – сентябре 2022 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 237 млрд руб., или на 30,4%, до 1,018 трлн руб., следует из аналитической записки Счетной палаты по исполнению федерального бюджета за девять месяцев. Их доля в общем объеме бюджетных расходов на 1 октября достигла 5,2%, что выше значений последних лет.
По данным Счетной палаты, расходы на обслуживание внутреннего долга в январе – сентябре увеличились на 238,7 млрд руб., или на 35%, до 921 млрд руб. В то же время расходы на обслуживание внешнего долга снизились на 1,5 млрд руб., или на 1,5%, до 96,4 млрд руб. (на $11,4 млн). В основном это связано с уменьшением в 2022 г. расходов на обслуживание еврооблигаций выпуска № SK-0-CM-128 (Россия-2030) в соответствии с графиком платежей, поясняет контрольное ведомство.