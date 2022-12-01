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Расходы на обслуживание госдолга России превысили 1 трлн рублей

Их доля в общем объеме расходов бюджета достигла 5,2%
Любовь Романова
Евгений Разумный / Ведомости

Расходы на обслуживание российского госдолга в январе – сентябре 2022 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 237 млрд руб., или на 30,4%, до 1,018 трлн руб., следует из аналитической записки Счетной палаты по исполнению федерального бюджета за девять месяцев. Их доля в общем объеме бюджетных расходов на 1 октября достигла 5,2%, что выше значений последних лет.

По данным Счетной палаты, расходы на обслуживание внутреннего долга в январе – сентябре увеличились на 238,7 млрд руб., или на 35%, до 921 млрд руб. В то же время расходы на обслуживание внешнего долга снизились на 1,5 млрд руб., или на 1,5%, до 96,4 млрд руб. (на $11,4 млн). В основном это связано с уменьшением в 2022 г. расходов на обслуживание еврооблигаций выпуска № SK-0-CM-128 (Россия-2030) в соответствии с графиком платежей, поясняет контрольное ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных