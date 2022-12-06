Эксперты скептически оценили замедление инфляции в Турции

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась – до 84,39% в годовом выражении по сравнению с 85,51% в октябре, сообщил 5 декабря Институт статистики страны Turkstat. Это произошло впервые за полтора года. Последний раз цены в Турции снижались весной 2021 г. – с 17,14% в апреле до 16,59% в мае.