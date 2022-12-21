Убытки «Роскосмоса» выросли в 2022 году примерно на 60% до 50 млрд рублей

Убытки «Роскосмоса» выросли в 2022 году примерно на 60% до 50 млрд рублейПричиной стал систематический срыв сроков сдачи продукции
Госкорпорация «Роскосмос» ожидает в 2022 г. убытки на сумму около 50 млрд руб. – в основном из-за хронических срывов сроков сдачи продукции. Новым руководством госкорпорации были составлены новые реалистичные графики и введена персональная ответственность менеджеров за несоблюдение временных параметров проектов
Убытки госкорпорации «Роскосмос» в уходящем году могут составить 50 млрд руб. Эту цифру в интервью «Ведомостям» назвал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В 2021 г. убытки «Роскосмоса» составили 31 млрд руб. По словам Борисова, к росту убытков привели введенные после начала специальной военной операции (СВО) западные санкции и другие причины, которые приводили к срыву исполнения заказов. «Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий. Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок.
Причины разные – от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе», – заявил в интервью Борисов. При этом свои обязательства по сдаче продукции не выполнили ни в 2021 г., ни в 2022 г. «практически все ведущие предприятия» госкорпорации, заявил ее гендиректор. «Зарплату при этом вынуждены платить, нести накладные расходы – содержать здание, стендовую базу. Себестоимость работы вырастает. И прибыльный на старте контракт становится убыточным на финише», – пояснил он.
Руководство госкорпорации принимает меры для исправления ситуации, останавливая «стихийный перенос работ вправо», предлагая заказчикам новые графики сдачи продукции. «По каждому случаю мы провели с военным ведомством детальный анализ причин и разработали догоночные графики выполнения работ. Они должны быть реалистичными, правдивыми и лежать в основе исправления ситуации. Мы многократно проанализировали укомплектованность электронно-компонентной базой, материалами, а также производственную и кадровую готовность предприятий, ну и, в конце концов, графики. Когда мы их согласовывали, главные конструкторы, менеджеры ставили подписи, мы их представляли заказчику, он соглашался с реальными сроками. Это и стало основой для исправления ситуации», – говорит Борисов. В контракты всех менеджеров были внесены изменения, которые предусматривают дополнительные условия – штраф и административное наказание при срыве новых графиков на месяц и возможность увольнения при срыве в два месяца, сказал Борисов.
Практика Министерства обороны состоит в немедленном выставлении штрафных санкций в арбитражных судах в случае срыва сроков сдачи заказов, это в полной мере касается и «Роскосмоса», говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Только на начало 2022 г. «Роскосмосу» пришлось реструктурировать, но не отменить штрафные санкции на сумму около 12 млрд руб., сказал он. Поэтому составление реалистичного графика сдачи продукции сможет избавить госкорпорацию от дальнейшего наращивания убытков, говорит собеседник «Ведомостей».
В марте 2022 г. из-за санкций в отношении России был разорван контракт на поставку в США 12 двигателей для ракет Antares. Закупки двигателей РД-180 для ракет Atlas V были прекращены США еще в 2021 г. Кроме того, в марте 2022 г. был разорван контракт с британской корпорацией OneWeb стоимостью $1,2 млрд на 21 запуск ракет «Союз-2» (госкорпорация успела выполнить 12 запусков). Это был единственный крупный контракт «Роскосмоса» на запуск спутников западного производства к моменту начала СВО.
Срыв поставок импортной электронной компонентной базы, который приводил к переносу сдачи изделий «Роскосмоса», разрыв контрактов на пусковые услуги и поставку двигателей из-за санкций были важными причинами нарастания убытков у госкорпорации, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но нельзя сбрасывать со счетов ошибки в планировании и других вопросах, допущенные прежним менеджментом «Роскосмоса», считает эксперт.