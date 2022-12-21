Убытки «Роскосмоса» выросли в 2022 году примерно на 60% до 50 млрд рублей

Руководство госкорпорации принимает меры для исправления ситуации, останавливая «стихийный перенос работ вправо», предлагая заказчикам новые графики сдачи продукции. «По каждому случаю мы провели с военным ведомством детальный анализ причин и разработали догоночные графики выполнения работ. Они должны быть реалистичными, правдивыми и лежать в основе исправления ситуации. Мы многократно проанализировали укомплектованность электронно-компонентной базой, материалами, а также производственную и кадровую готовность предприятий, ну и, в конце концов, графики. Когда мы их согласовывали, главные конструкторы, менеджеры ставили подписи, мы их представляли заказчику, он соглашался с реальными сроками. Это и стало основой для исправления ситуации», – говорит Борисов. В контракты всех менеджеров были внесены изменения, которые предусматривают дополнительные условия – штраф и административное наказание при срыве новых графиков на месяц и возможность увольнения при срыве в два месяца, сказал Борисов.