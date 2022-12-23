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Минфин запланировал дополнительно 2 трлн рублей расходов в этом году

Траты увеличились до 31 трлн, но освоить всю сумму вряд ли получится
Дмитрий Гринкевич Любовь Романова
В начале декабря Минфин анонсировал увеличение ожидаемого дефицита бюджета 2022 г. до 2% ВВП. Это эквивалентно 2,9 трлн руб. / Максим Стулов / Ведомости

Запланированные на 2022 г. расходы федерального бюджета решили увеличить на 2 трлн руб. – с утвержденных ранее 29 трлн до 31 трлн. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Аналогичное значение расходов – 31,015 трлн руб. – приведено на портале «Электронный бюджет».

По словам другого источника, также близкого к кабинету министров, это актуальная на настоящий момент бюджетная роспись – т. е. текущий план распределения трат по отдельным направлениям на 2022 г. Первый собеседник «Ведомостей» уточнил, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 г. на этот год. Он также добавил, что вряд ли до конца года удастся освоить всю запланированную сумму. Фактическое исполнение расходов, по его оценке, составит около 30 трлн руб. Уточнение бюджетной росписи, по его словам, в данном случае носит отчасти технический характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных