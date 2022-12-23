Минфин запланировал дополнительно 2 трлн рублей расходов в этом году

По словам другого источника, также близкого к кабинету министров, это актуальная на настоящий момент бюджетная роспись – т. е. текущий план распределения трат по отдельным направлениям на 2022 г. Первый собеседник «Ведомостей» уточнил, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 г. на этот год. Он также добавил, что вряд ли до конца года удастся освоить всю запланированную сумму. Фактическое исполнение расходов, по его оценке, составит около 30 трлн руб. Уточнение бюджетной росписи, по его словам, в данном случае носит отчасти технический характер.