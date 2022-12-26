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Экспортеры начали возвращать из бюджета переплату по налогу на прибыль

За возмещением обратился в том числе «Газпром»
Дмитрий Гринкевич Василий Милькин
Безусловными чемпионами по отчислению налога на прибыль в этом году стали добывающие отрасли / Артем Геодакян / ТАСС

Крупные экспортеры начали возвращать переплату авансов по налогу на прибыль, перечисленных в бюджетную систему за III квартал. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, об обращениях компаний по поводу возврата средств известно также финансовым консультантам. Переплаты возникли из-за относительно резкого снижения цен на сырье в июле – сентябре. Налог на прибыль перечисляется авансом, в частности в III квартале компании платили исходя из налоговой базы апреля – июня.

По словам близкого к правительству собеседника, самые крупные переплаты возникли у «Газпрома» и ряда металлургических компаний. Каких именно, он не сообщил. Другой источник, также близкий к кабмину, уточнил, что возврат переплаты по налогу на прибыль – особенность этого года. По его словам, как правило, компании не обращаются за компенсацией из бюджета, поскольку в течение длительного времени колебания сглаживаются: в какие-то периоды возникает, наоборот, недоплата, которая возмещается из переплаченных ранее налогов. В этом году ситуация иная прежде всего из-за беспрецедентных сумм переплаты, возникших из-за экстремально благоприятной внешней конъюнктуры, которая вряд ли повторится в ближайшее время, уточнил собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных