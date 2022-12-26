Экспортеры начали возвращать из бюджета переплату по налогу на прибыль

По словам близкого к правительству собеседника, самые крупные переплаты возникли у «Газпрома» и ряда металлургических компаний. Каких именно, он не сообщил. Другой источник, также близкий к кабмину, уточнил, что возврат переплаты по налогу на прибыль – особенность этого года. По его словам, как правило, компании не обращаются за компенсацией из бюджета, поскольку в течение длительного времени колебания сглаживаются: в какие-то периоды возникает, наоборот, недоплата, которая возмещается из переплаченных ранее налогов. В этом году ситуация иная прежде всего из-за беспрецедентных сумм переплаты, возникших из-за экстремально благоприятной внешней конъюнктуры, которая вряд ли повторится в ближайшее время, уточнил собеседник «Ведомостей».