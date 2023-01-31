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Экономика

МВФ ожидает роста российской экономики в 2023 году на 0,3%

Эта оценка оказалась позитивнее прогнозов российских ведомств
Любовь Романова
Максим Стулов / Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) существенно улучшил прогноз по ВВП России в 2023 г. – вместо спада на 2,3% теперь ожидается рост на 0,3%, следует из январского обзора организации. Прогноз фонда по росту мировой экономики на текущий год повышен до 2,9% с ожидавшихся в октябре 2,7%.

Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами, прокомментировал обновленный прогноз представитель Минэкономразвития: российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 г. дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от динамики потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования – как корпоративного, так и потребительского, добавил он. Свои оценки на текущий и последующие годы Минэк уточнит в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2023 г. российская экономика снизится на 0,8%. Банк России ожидает спада ВВП в диапазоне 1–4%. Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев говорил «Ведомостям» в декабре, что снижение российской экономики в 2023 г. может быть около 1%.

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В 2022 г. спад ВВП России, по оценке МВФ, составил 2,2%. При этом в октябре фонд прогнозировал падения российской экономики по итогам года на 3,4%, в июле – на 6%, а в апреле – на 8,5%. Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в середине января говорил, что российский ВВП в прошлом году, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, отметив, что некоторые эксперты предрекали падение на 10, 15 и даже 20%.

Логика МВФ понятна: фонд улучшил ожидания по динамике мировой экономики в 2023 г. и определил страны-драйверы – это Китай и Индия, указал главный аналитик ПСБ Денис Попов. В Китае ожидается ускорение экономического роста на фоне снятия антиковидных ограничений, а Индия находится на пике экономической активности, заметил он. Именно на эти страны ориентируется сейчас российский экспорт, а значит, есть объективные основания для улучшения прогноза по динамике ВВП России, отметил эксперт. В то же время по его базовому прогнозу российская экономика в 2023 г. покажет снижение на уровне 0,7%.

Умеренно-консервативные предпосылки дают скорее снижение физобъема ВВП в 2023 г., согласен директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов: есть эффект относительно высокой базы I квартала 2022 г., а также ожидания некоторого снижения объемов добычи в нефтегазовом секторе. Кроме того, увеличение объема госрасходов в 2023 г. вряд ли превысит рост 2022 г., добавил эксперт. Околонулевые темпы роста за полный год возможны при заметном превышении плана по госрасходам или появлении новых положительных факторов во внешней среде, полагает Куликов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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