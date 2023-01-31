МВФ ожидает роста российской экономики в 2023 году на 0,3%

Логика МВФ понятна: фонд улучшил ожидания по динамике мировой экономики в 2023 г. и определил страны-драйверы – это Китай и Индия, указал главный аналитик ПСБ Денис Попов. В Китае ожидается ускорение экономического роста на фоне снятия антиковидных ограничений, а Индия находится на пике экономической активности, заметил он. Именно на эти страны ориентируется сейчас российский экспорт, а значит, есть объективные основания для улучшения прогноза по динамике ВВП России, отметил эксперт. В то же время по его базовому прогнозу российская экономика в 2023 г. покажет снижение на уровне 0,7%.