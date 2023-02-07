Реальные доходы жителей Германии показали рекордное падение

В январе 2022 г. годовая инфляция в Германии составляла 4,9%, в феврале она показала небольшой рост до 5,1%. После этого на фоне начала военного конфликта на Украине и принятия антироссийских санкций инфляция резко ускорилась до 7,3% в марте. После достижения 7,9% в мае она замедлилась до 7,6% в июне, 7,5% в июле. Но уже осенью она возобновила рекордные темпы роста и достигла 10% в сентябре и 10,4% в октябре на фоне опасений холодной зимы и, как следствие, разгона цен на энергию. Благодаря теплой зиме инфляция начала замедление и составила 10% годовых в ноябре и 8,6% в декабре.