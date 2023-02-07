Реальные доходы жителей Германии показали рекордное падение

Реальные доходы жителей Германии показали рекордное падениеОни сократились на 4,1%, что стало самым сильным снижением с начала подсчетов этого показателя
Реальные доходы жителей Германии сократились на 4,1% в 2022 г., что стало самым сильным падением с начала подсчетов в 2008 г., сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). При этом за прошедший год служба зафиксировала самый сильный с того момента рост средней номинальной зарплаты – на 3,4% год к году. В Destatis указывают, что повышение не смогло компенсировать рекордную для Германии инфляцию. Рост цен в годовом выражении в декабре составил 8,6%. Среднее за 2022 г. значение Destatis оценил в 7,9%.
Как следует из предварительных данных статистической службы, больше всего в номинальном выражении зарплаты выросли в таких отраслях, как авиация (на 17,6% в III квартале), подземное строительство (на 15,4%), строительство высотных зданий (на 13,1%), юридические и налоговые консультации, аудит (на 10,1%). Статистическое ведомство Германии рассчитывает показатель по отношению к I кварталу.
Сокращение номинальных зарплат, с другой стороны, отмечалось в переработке угля и нефти (на 4,6% в III квартале), производстве одежде (минус 7,4%), образовании (на 4,1%) и госуправлении, обороне и социальном обеспечении (на 3,3%).
В январе 2022 г. годовая инфляция в Германии составляла 4,9%, в феврале она показала небольшой рост до 5,1%. После этого на фоне начала военного конфликта на Украине и принятия антироссийских санкций инфляция резко ускорилась до 7,3% в марте. После достижения 7,9% в мае она замедлилась до 7,6% в июне, 7,5% в июле. Но уже осенью она возобновила рекордные темпы роста и достигла 10% в сентябре и 10,4% в октябре на фоне опасений холодной зимы и, как следствие, разгона цен на энергию. Благодаря теплой зиме инфляция начала замедление и составила 10% годовых в ноябре и 8,6% в декабре.
В ноябре прошлого года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о росте средней стоимости рабочей силы среди участников объединения из стран еврозоны на 4% в III квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Реальные доходы населения сократились в среднем на 0,13%, сообщалось в докладе ОЭСР.
Наиболее резкое снижение наблюдалось в Чехии (8,94%), Словении (8,57%), Эстонии (8,03%) и Литве (7,49%), писали «Ведомости». Единственной европейской страной, где наблюдался рост реальных доходов населения, стала Венгрия – там он составил 2,54% за III квартал.
Как следует из данных Евростата, инфляция в еврозоне в январе 2023 г. составила 8,5% годовых, что стало третьим снижением показателя подряд: в ноябре она составила 10,1%, в декабре – 9,2%.
Наибольший рост цен служба продолжает наблюдать в странах Балтики: Латвии (21,6%), Эстонии (18,8%) и Литве (18,4%). Также высокие темпы инфляции сохраняются в Словакии (14,9%), Хорватии (12,5%), Австрии (11,5%) и Италии (10,9%). Самые низкие темпы инфляции Евростат зафиксировал в Испании и Люксембурге (в обеих странах 5,8%), за ними следуют Мальта (6,7%), Кипр (6,8%), Франция (7%) и Греция (7,2%). Данные по Германии пока не включены в расчеты службы.
По оценкам ОЭСР, снижение реальных доходов Германии в III квартале 2022 г. составляло 4,35%.