Квартальный рост экономики ЕС остановился

Годовые темпы роста экономики европейских стран остаются положительными: по итогам IV квартала 2022 г. ВВП ЕС вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., в III квартале рост составил 2,5%, во II квартале – 4,4%, в I квартале – 5,6%. ВВП еврозоны вырос на 1,9% в IV квартале 2022 г. год к году после 2,3% в III квартале, на 4,3% – во II квартале, на 5,5% – в I квартале.