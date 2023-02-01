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Квартальный рост экономики ЕС остановился

Но риски рецессии минимальны
Антон Козлов
Любой дополнительный шок для экономики ЕС в текущих условиях может стать базой для рецессии / Daniel Leal / AFP

В IV квартале 2022 г. рост ВВП стран Евросоюза остановился – его динамика составила 0,0%, это самый низкий показатель с начала 2021 г., следует из данных Евростата, опубликованных во вторник. Темпы роста ВВП замедлялись весь прошлый год – в I квартале динамика была 0,8%, во II квартале – 0,7%, а уже в III квартале она составила 0,3%. Поквартальная динамика ВВП стран еврозоны пока удержалась выше нуля – 0,1% по итогам IV квартала.

Годовые темпы роста экономики европейских стран остаются положительными: по итогам IV квартала 2022 г. ВВП ЕС вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., в III квартале рост составил 2,5%, во II квартале – 4,4%, в I квартале – 5,6%. ВВП еврозоны вырос на 1,9% в IV квартале 2022 г. год к году после 2,3% в III квартале, на 4,3% – во II квартале, на 5,5% – в I квартале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных