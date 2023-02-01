Квартальный рост экономики ЕС остановился

Квартальный рост экономики ЕС остановилсяНо риски рецессии минимальны
В IV квартале 2022 г. рост ВВП стран Евросоюза остановился – его динамика составила 0,0%, это самый низкий показатель с начала 2021 г., следует из данных Евростата, опубликованных во вторник. Темпы роста ВВП замедлялись весь прошлый год – в I квартале динамика была 0,8%, во II квартале – 0,7%, а уже в III квартале она составила 0,3%. Поквартальная динамика ВВП стран еврозоны пока удержалась выше нуля – 0,1% по итогам IV квартала.
Годовые темпы роста экономики европейских стран остаются положительными: по итогам IV квартала 2022 г. ВВП ЕС вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., в III квартале рост составил 2,5%, во II квартале – 4,4%, в I квартале – 5,6%. ВВП еврозоны вырос на 1,9% в IV квартале 2022 г. год к году после 2,3% в III квартале, на 4,3% – во II квартале, на 5,5% – в I квартале.