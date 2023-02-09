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Почему юань к рублю укрепляется и как долго это продлится

Курс китайской валюты продолжит расти
Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Стоимость юаня на Мосбирже 8 февраля выросла на 2% (21 коп.) до 10,67 руб. Курс китайской валюты по отношению к рублю превысил уровень в 10,6 руб. впервые с мая 2022 г. Всего за шесть торговых дней февраля китайская валюта укрепилась на 3,11% (32 коп.).

В январе оборот торгов юанем с поставкой «завтра» на Мосбирже составил 1,12 трлн руб., что меньше декабря 2022 г. на 41,7%. Средние дневные объемы в январе площадка оценила в 53,4 млрд руб., в декабре – в 87,4 млрд руб. За шесть торговых дней февраля средний оборот составил 60,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных