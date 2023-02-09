Почему юань к рублю укрепляется и как долго это продлится

Почему юань к рублю укрепляется и как долго это продлитсяКурс китайской валюты продолжит расти
Стоимость юаня на Мосбирже 8 февраля выросла на 2% (21 коп.) до 10,67 руб. Курс китайской валюты по отношению к рублю превысил уровень в 10,6 руб. впервые с мая 2022 г. Всего за шесть торговых дней февраля китайская валюта укрепилась на 3,11% (32 коп.).
В январе оборот торгов юанем с поставкой «завтра» на Мосбирже составил 1,12 трлн руб., что меньше декабря 2022 г. на 41,7%. Средние дневные объемы в январе площадка оценила в 53,4 млрд руб., в декабре – в 87,4 млрд руб. За шесть торговых дней февраля средний оборот составил 60,5 млрд руб.
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