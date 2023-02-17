Силуанов ожидает разовый взнос бизнеса в размере около 300 млрд рублей

Как отмечал 15 февраля замминистра финансов Алексей Сазанов, взнос крупного бизнеса в бюджет могут ввести как в качестве альтернативного платежа, так и в качестве обязательного. «Пока мы еще не определились с тем, как будет считаться, и его размером. Как только найдем здесь консолидированную позицию с бизнесом, следующим шагом будет определяться с формой его реализации — это может быть обязательный платеж [или] добровольный», — отмечал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).