Силуанов ожидает разовый взнос бизнеса в размере около 300 млрд рублей

Силуанов ожидает разовый взнос бизнеса в размере около 300 млрд рублейОн не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес, уточнил министр
Минфин рассчитывает, что разовый добровольный взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Сейчас идет активное обсуждение, в какой именно форме он будет сделан, отметил он.
По словам Силуанова, сейчас готовятся предложения по соответствующим поправкам в налоговое законодательство. «Скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с той части прироста финансового результата за последние годы, пока рассматриваются 2022 г. и 2021 г. по сравнению с 2019 г. и 2020 г.», – указал он.
Вопрос участия в этом взносе малого бизнеса, а также нефтегазового сектора не рассматривается, подчеркнул Силуанов. «Потому что мы по нефтегазовому сектору в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций, которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры», – отметил глава Минфина.
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет. «Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль)», – говорил он. Белоусов пояснял, что в прошлом году финансовые результаты у многих компаний были «очень хорошие».
«Ведомости» писали 9 февраля, что крупнейшие компании доплатят в бюджет в том числе через перерасчет суммы налога на прибыль с учетом корректировки сальдо валютной переоценки. Дискуссия возникла из-за послаблений в принципах учета доходов и расходов от курсовых разниц. На фоне роста доллара до 100 руб. и выше компаниям разрешили временно не учитывать бумажные доходы от переоценки валютных активов – в противном случае организациям пришлось бы выплатить налог на прибыль в повышенном объеме в результате пересчета стоимости имущества в рубли. После того как рубль начал стремительно укрепляться, норма из меры поддержки стала использоваться для налоговой оптимизации, пояснял близкий к правительству источник.
Как отмечал 15 февраля замминистра финансов Алексей Сазанов, взнос крупного бизнеса в бюджет могут ввести как в качестве альтернативного платежа, так и в качестве обязательного. «Пока мы еще не определились с тем, как будет считаться, и его размером. Как только найдем здесь консолидированную позицию с бизнесом, следующим шагом будет определяться с формой его реализации — это может быть обязательный платеж [или] добровольный», — отмечал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) идею добровольного взноса в бюджет не поддержал. Бизнес считает ее нереализуемой, говорил РБК глава организации Александр Шохин. В качестве альтернативы РСПП предлагает рассмотреть правительству: выпуск ОФЗ нового типа (госбонды, привязанные в том числе к дефициту бюджета), инвестиции в социальные проекты (например, в инфраструктуру, в которой нуждаются и бизнес, и население), развитие государственно-частного партнерства или повышение налога на прибыль на 0,5 п. п., рассказал Шохин.
Предложение РСПП поднять налог на прибыль правительство не поддерживает, сообщил представитель Минфина. Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков – соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей будет неравнозначным, подчеркивали в министерстве.
Согласно действующему закону о федеральном бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.
Приоритетными направлениями расходов Силуанов называет инфраструктуру, сектора экономики, которые обеспечивают технологическую независимость, социальную поддержку, потребности силового блока и развитие новых регионов. Дефицит бюджета в этом году будет соответствовать плану (2%), считает министр. «Мы не выйдем за его параметры», – отметил он.
По итогам января 2023 г. федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 1,76 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина. Расходы достигли 3,1 трлн руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 59%. Доходы составили почти 1,4 трлн руб., что на 35% ниже объема поступления в январе прошлого года.