Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный налоговый взнос в бюджет

Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный налоговый взнос в бюджетРечь идет о добровольном перечислении примерно 250 млрд рублей
Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль).
«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный», – сообщил Белоусов. Он отметил, что финансовые результаты прошлого года «были очень хорошие» и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были «сильно в плюс». Сейчас эта тема находится в дискуссии, добавил он.
Как уточнил близкий к правительству источник, речь идет примерно о 250 млрд руб. Первый вице-премьер подчеркнул, что это «не повышение налогов». В налоговой практике есть такое понятие, как windfall tax – это однократное взимание налогов, пояснил Белоусов, подчеркнув, что это рассматривается как «добровольная история» исключительно для крупного бизнеса.
Ранее The Bell (признан иностранным агентом) сообщил, что в декабре правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб. Бизнес выступил со встречным предложением — увеличить в 2023 г. 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п. п., сообщало издание.
По словам близкого к правительству источника, по поводу этого вопроса позиция не сформирована, ведется дискуссия.
Bloomberg писал, что в декабре правительство предложило провести «мобилизацию доходов», в числе обсуждавшихся мер было увеличение дивидендов для госкомпаний и единовременные выплаты со стороны крупных компаний.
6 февраля Минфин опубликовал исполнение бюджета за январь – разрыв между доходами и расходами составил 1,76 трлн руб., или 60% от ожидаемого по итогам года уровня. При этом поступления упали на 35% по отношению к январю 2022 г., а расходы, напротив, резко увеличились – на 59% до 3,1 трлн. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что дефицит федеральной казны в 2023 г. может превысить план и составить 4 трлн руб. По итогам 2022 г. бюджет был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн руб. вместо изначально запланированного профицита в 1,3 трлн руб.: доходы составили почти 28 трлн руб., а расходы – свыше 31 трлн руб.