Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный налоговый взнос в бюджет

6 февраля Минфин опубликовал исполнение бюджета за январь – разрыв между доходами и расходами составил 1,76 трлн руб., или 60% от ожидаемого по итогам года уровня. При этом поступления упали на 35% по отношению к январю 2022 г., а расходы, напротив, резко увеличились – на 59% до 3,1 трлн. Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн.