Росстат оценил спад экономики России в 2,1% в 2022 году

Росстат оценил спад экономики России в 2,1% в 2022 годуСнижение ВВП на фоне санкций оказалось меньше, чем во время пандемии в 2020 году
Спад российской экономики на фоне масштабных санкций в 2022 г. составил 2,1%, следует из первой оценки Росстата. Результаты оказались лучше, чем предполагает прогноз социально-экономического развития России (ожидалось снижение на 2,9%). Кроме того, спад ВВП из-за санкций оказался меньше, чем в пандемийный 2020 г. (тогда показатель сократился на 2,7%). В 2021 г. экономика выросла на 5,6%.
В абсолютном выражении объем ВВП в прошлом году составил 151,5 трлн руб. в текущих ценах.
В середине января президент России Владимир Путин говорил, что, по предварительным оценкам, ВВП в 2022 г. снизился на 2,5%. Банк России также оценивал спад ВВП в 2,5%.
На снижении ВВП сказалось сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле (на 12,7%), водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (на 6,8%), обрабатывающих производствах (на 2,4%), в транспортировке и хранении (на 1,8%), следует из данных Росстата.
Рост индекса физического объема добавленной стоимости показало сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство (на 6,6%), строительство (на 5%), гостиницы и рестораны (на 4,3%), государственное управление (на 4,1%), информация и связь (на 0,6%), добыча полезных ископаемых (на 0,4%).
В структуре основных компонентов ВВП в 2022 г. увеличилась доля чистого экспорта (с 9,3 до 12,8%) за счет существенного превышения цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта, говорится в комментарии ведомства.
По данным Росстата, доля оплаты труда в структуре ВВП по источникам доходов снизилась в 2022 г. с 40,1 до 39,6% в 2021 г., доля чистых налогов на производство и импорт в ВВП – с 10,0 до 8,2%. Доля валовой прибыли возросла с 49,9 до 52,2%.
Расходы на конечное потребление снизились на 0,6% за счет сокращения расходов домашних хозяйств (на 1,8%) в результате сокращения спроса на непродовольственные товары, говорится в комментарии ведомства. Расходы на конечное потребление сектора госуправления выросли на 2,8%, следует из данных Росстата.
Расчет ВВП выполнен на основе оперативных данных о результатах деятельности крупных и средних предприятий, отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов, оценки показателей платежного баланса, индексов внешней торговли за январь - декабрь 2022 г., отмечается в материалах ведомства.
При этом информация не учитывает статистику по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям, поясняется в материалах Росстата. Ранее «Ведомости» писали, что Росстат начал собирать статистику в четырех новых регионах с начала 2023 г. Новые регионы должны сдавать 41 форму отчетности, в том числе данные о производстве товаров и услуг, включая военную продукцию, сведения о финансовом состоянии организаций, численности и зарплате работников, об экспорте и импорте различных товаров, запасе топлива, тарифах на перевозки, ценах производителей, ходе строительства.
По итогам 2023 г. спад ВВП не превысит 1%, но динамика может оказаться и положительной, отмечал в феврале первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре улучшил прогноз по экономике России в 2023 г. – со спада на 2,3%, ожидавшегося в октябре, до роста на 0,3%.
Минэкономразвития допускает, что ряд показателей действующего прогноза на 2023-2025 гг. (подготовлен в сентябре 2022 г.) может быть пересмотрен в лучшую сторону. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России до 2026 г. будут представлены в правительство в апреле, добавил представитель министерства. Согласно действующему прогнозу, в 2023 г. экономика снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%.
10 февраля Банк России обновил среднесрочный макропрогноз, улучшив оценки по экономике в этом году. По оценкам регулятора, динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1% (в прежней версии прогноза ЦБ ждал спада на 1-4%). Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до 0,5–2,5% по сравнению с 1,5–2,5%.
Снижение ВВП в 2022 г. оказалось не таким глубоким, во-первых, потому, что России удалось избежать финансового шока, сохранялся стабильный рост кредитования, считает главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Во-вторых, уровень добычи нефти остался высоким, поскольку был сделан выбор в пользу объемов, несмотря на выросшие дисконты по Urals, отмечает экономист. В-третьих, рост госрасходов как в области обороны, так и поддержки строительства компенсировал спад в частном секторе, указывает эксперт.
По словам директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, ВВП в прошлом году поддержал нефтегазовый сектор. По итогам 9 месяцев наблюдался заметный прирост в нефтегазовом секторе (около 3,6% год к году) при снижении на 3% в ненефтегазовом – прежде всего в торговле, добавляет он.
Если уровень добычи и экспорта нефти останется выше 10 млн барр. в сутки, то ВВП, действительно, скорее вырастет, чем сократится, как предполагает прогноз МВФ, примерно на 0,3%, считает Исаков. При этом к уровню 2021 г. экономика вернется только к концу 2024 г., полагает эксперт. Вайсберг ожидает, что восстановления экономики до докризисного уровня не следует ждать раньше 2026 г.
В 2023 г. рост ВВП будут сдерживать сокращение госрасходов (с коррекцией на инфляцию текущий план предполагает их сокращение более чем на 10% к уровню 2022), снижение добычи и замедление роста кредитования физических лиц, считает Исаков.