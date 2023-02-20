Росстат оценил спад экономики России в 2,1% в 2022 году

При этом информация не учитывает статистику по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям, поясняется в материалах Росстата. Ранее «Ведомости» писали, что Росстат начал собирать статистику в четырех новых регионах с начала 2023 г. Новые регионы должны сдавать 41 форму отчетности, в том числе данные о производстве товаров и услуг, включая военную продукцию, сведения о финансовом состоянии организаций, численности и зарплате работников, об экспорте и импорте различных товаров, запасе топлива, тарифах на перевозки, ценах производителей, ходе строительства.