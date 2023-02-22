Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции

Росстат зафиксировал замедление недельной инфляцииВ годовом выражении рост цен опустится ниже 4% к концу марта
Инфляция в России на неделе с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06% после 0,18% в период с 7 по 13 февраля и 0,26% с 31 января по 6 февраля, свидетельствуют данные Росстата. С начала февраля потребительские цены выросли на 0,46%, с начала года – на 1,3%.
Инфляция в годовом выражении к 20 февраля замедлилась до 11,36% с 11,61% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,11% после 0,35% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты, пояснили в министерстве.
С 14 по 20 февраля цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%, в том числе на репчатый лук – на 6,9%, помидоры – на 4%, бананы – на 3,8%. В то же время цены на огурцы снизились на 2,1%.
По итогам января инфляция замедлилась до 11,77% в годовом выражении с 11,94% в декабре, а в месячном – ускорилась до 0,84% с 0,78% в декабре.
Согласно прогнозу Минэка, по итогам 2023 г. инфляция должна составить 5,5%. Банк России ожидает ее в диапазоне 5–7%. В 2022 г. инфляция составила 11,94%, ее пик пришелся на март – 7,61% (после 1,17% в феврале и 0,99% в январе).
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что во II квартале этого года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%.
Пока основные тренды прошлой недели в целом сохраняются – помимо плодоовощной продукции рост цен поддерживается услугами, отметила главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. В целом в этом году динамика цен на услуги может оказаться выше инфляции в продовольственном и непродовольственном секторах (6,8% в декабре 2023 г. против 4,9%), ожидает она. Это будет результатом мобилизационного фактора и оттока населения, ведущим к росту стоимости труда, пояснила эксперт.
Недельные данные показывают заметное торможение инфляции, что на фоне ослабления рубля говорит о сохранении влияния слабого потребительского спроса, добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов. При этом накопленная с начала года и с начала месяца динамика остается повышенной по сравнению с нормой, указал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Годовой уровень инфляции к концу февраля составит около 11,2%, оценил Попов. При этом к концу марта она замедлится до 3,9% в основном за счет эффекта высокой статистической базы, ожидает эксперт. В ближайшее время наиболее динамичный рост цен могут показывать плодоовощная продукция и услуги (туризм, транспорт и т. д.), считает он. Начиная с мая возможен старт выраженной сезонной дефляции в продовольственном сегменте, добавил эксперт.
Годовая инфляция по итогам февраля может приблизиться к диапазону 11,1–11,2%, а в конце квартала резко уйдет ниже 4% в результате эффекта базы, согласна Лаврова.
В последние 2 месяца произошло достаточно существенное ослабление рубля, а расходы бюджета опережают сезонность, напомнила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Динамику инфляции в подобных условиях можно охарактеризовать как сдержанную, считает она. Вероятнее всего, сказывается относительно низкая потребительская активность, предполагает эксперт.
За февраль цены могут вырасти на 0,5–0,6%, ожидает Ващелюк: в марте с учетом ослабления рубля и опережающей динамики бюджетных расходов инфляция, вероятно, тоже будет повышенной (0,6–0,7% за месяц). В годовом выражении показатель может составить 11,2% и 4% соответственно, прогнозирует эксперт.