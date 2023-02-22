Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции

Инфляция в России на неделе с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06% после 0,18% в период с 7 по 13 февраля и 0,26% с 31 января по 6 февраля, свидетельствуют данные Росстата. С начала февраля потребительские цены выросли на 0,46%, с начала года – на 1,3%.